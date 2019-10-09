Медведев поддержал инициативу властей Карелии включить морсы в стандарт питания школьников

ПЕТРОЗАВОДСК, 9 октября. /ТАСС/. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев поддержал предложение властей Карелии включить натуральные морсы из дикоросов в новый государственный стандарт питания школьников. Об этом в среду у себя на странице "ВКонтакте" сообщил глава республики Артур Парфенчиков.

"Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев поддержал наше предложение о включении натуральных морсов из дикоросов в обязательный рацион российских школьников в рамках разработки единого госстандарта питания учащихся", - говорится в сообщении.

Тему дикоросов сегодня обсуждали в Москве на площадке агропромышленной выставки "Золотая осень", где Карелия представила на своем стенде в том числе замороженные ягоды, ягодные основы для морсов и сорбетов, нектары и джемы. Парфенчиков поручил правительству региона подготовить предложения в единый стандарт питания учащихся.

"Получив поддержку Дмитрия Анатольевича, начинаем воплощать нашу инициативу в жизнь. Дал поручение подготовить необходимый пакет документов для внесения наших предложений в разработку госстандарта", - отметил губернатор.

Как рассказали ТАСС в Минсельхозе Карелии, инициатива по включению дикоросов в стандарт питания школьника создавалась совместно с одним из лидеров по сбору и переработке дикоросов компанией "Русбиоальянс", работающей в том числе на территории региона. Представитель предприятия Анна Позднякова в разговоре с корреспондентом ТАСС отметила, что в стандарт школьного питания могут войти натуральные морсы из ягод, сделанные из пюре, которое производят переработчики дикоросов.

"Переработчики дикоросов занимаются тем, что создают основы для морсов, которые являются на 100 процентов натуральными. По сути это пюре из ягод, которое просто развозится водой и получается натуральный напиток <…> Дикорастущие ягоды обладают большим набором витаминов и микроэлементов по сравнению с пакетированными морсами и традиционными компотами из сухофруктов. Если сегодня Роспотребнадзор в обязательный стандарт питания российского школьника включит напитки из дикорастущих ягод, это приведет только к оздоровлению подрастающего поколения", - сказала она.

Стандарт питания школьников

В июле 2019 во время осмотра школы в Ставрополе премьер-министр РФ Дмитрий Медведев потребовал обеспечить российских школьников качественным, здоровым и вкусным питанием. Еще в мае Министерство просвещения РФ начало сбор лучших практик региональных школ, чтобы сформировать единую концепцию стандартов горячего питания для учащихся.