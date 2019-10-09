В Тверской области единовременные выплаты ко Дню Победы получат более 107 тыс. жителей

ТАСС, 9 октября. Губернатор Тверской области Игорь Руденя принял решение о расширении перечня получателей единовременной выплаты к празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. С учетом прежних получателей ее выплатят более чем 107 тыс. жителям, сообщила в среду пресс-служба правительства региона.

"Решением Игоря Рудени к 75-летию Победы денежную выплату дополнительно получат более 100 тыс. жителей Верхневолжья. Впервые выплату получат труженики тыла, вдовы умерших участников и инвалидов Великой Отечественной войны, а также дети войны, статус которых был официально утвержден региональным законом в 2019 году <...> На эти цели в бюджете Тверской области планируется выделить свыше 200 млн рублей", - говорится на сайте правительства.

В расширенный перечень получателей включено около 90 тыс. жители, имеющих статус "дети войны". Он введен областным законом в апреле 2019 года, в июле власти региона утвердили порядок выдачи документов, подтверждающих этот статус, удостоверения начнут выдавать с 1 января 2020 года в центрах соцобслуживания населения или в МФЦ.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе, новая единовременна выплата будет проводиться параллельно с выплатой в 10 тыс. рублей, которую традиционно получают инвалиды и участники Великой Отечественной войны, а также награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда", бывшие несовершеннолетние узники фашистских концлагерей. "Суммарно с ними новую меру соцподдержки получат порядка 107 тыс. человек", - отметили в пресс-службе.

В феврале 2019 года правительство региона вдвое повысило сумму единовременной выплаты ветеранам - с 5 тыс. рублей до 10 тыс. рублей. Кроме того, с 2018 года в Тверской области установлена 100% компенсация детям погибших участников Великой Отечественной войны на оплату проезда к месту захоронения родителей.