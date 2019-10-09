Всероссийский экономический диктант в Ставрополе написали более 200 человек

СТАВРОПОЛЬ, 9 октября. /ТАСС/. Северо-Кавказский федеральный университет (СКФУ) в Ставрополе принял более 200 участников Всероссийского экономического диктанта. Свои знания в сфере экономики проверили школьники, студенты и преподаватели, сообщил в среду журналистам директор Института экономики и управления СКФУ Лев Ушвицкий.

"Сегодня в трех аудиториях проходит экзамен в университете. Когда мы проводили первый диктант, то ограничивались одной аудиторией. Сегодня только школьников пришло более 100 человек, общее число участников превысило 200 человек - студенты, школьники, преподаватели", - сказал он.

Профессор отметил важность работы по повышению финансовой грамотности. "Экономика - это основа основ, диктант необходим, чтобы дети, взрослые и среднее поколение обладали определенными экономическими знаниями. Без этого разобраться в тех проблемах, которые сегодня существуют в обществе, практически невозможно. Диктант преследует цель не проэкзаменовать, люди смогут сами выявить узкие места, чтобы расширить свой кругозор", - пояснил директор института.

На диктант в среду пришли сразу 27 старшеклассников лицея №14 Ставрополя, который в 2019 году вошел в число базовых школ РАН. "В лицее более 20 лет действуют несколько профилей, в том числе и социально-экономический. <…> Пусть дети попробуют свои силы, в любом случае, отрицательный опыт - это тоже опыт. Мы обязательно возьмем вопросы диктанта, чтобы учителя на уроках вместе со всеми детьми провели их разбор, подсказали, где найти ответы на поставленные вопросы", - рассказала ТАСС директор лицея Валентина Медведева.

Впервые Всероссийский экономический диктант прошел в России в 2017 году. В этом году темой диктанта стало утверждение "сильная экономика - процветающая Россия". Участники, которые по итогам диктанта наберут более 95 баллов из 100, будут признаны отличниками и награждены ценными подарками. Акция организована Вольным экономическим обществом России и Международным союзом экономистов при участии Финансового университета при правительстве РФ и ведущих вузов, администраций субъектов, институтов РАН.