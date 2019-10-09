Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Северный Кавказ

Всероссийский экономический диктант в Ставрополе написали более 200 человек

Участие в акции приняли более 100 школьников

СТАВРОПОЛЬ, 9 октября. /ТАСС/. Северо-Кавказский федеральный университет (СКФУ) в Ставрополе принял более 200 участников Всероссийского экономического диктанта. Свои знания в сфере экономики проверили школьники, студенты и преподаватели, сообщил в среду журналистам директор Института экономики и управления СКФУ Лев Ушвицкий.

"Сегодня в трех аудиториях проходит экзамен в университете. Когда мы проводили первый диктант, то ограничивались одной аудиторией. Сегодня только школьников пришло более 100 человек, общее число участников превысило 200 человек - студенты, школьники, преподаватели", - сказал он.

Профессор отметил важность работы по повышению финансовой грамотности. "Экономика - это основа основ, диктант необходим, чтобы дети, взрослые и среднее поколение обладали определенными экономическими знаниями. Без этого разобраться в тех проблемах, которые сегодня существуют в обществе, практически невозможно. Диктант преследует цель не проэкзаменовать, люди смогут сами выявить узкие места, чтобы расширить свой кругозор", - пояснил директор института.

На диктант в среду пришли сразу 27 старшеклассников лицея №14 Ставрополя, который в 2019 году вошел в число базовых школ РАН. "В лицее более 20 лет действуют несколько профилей, в том числе и социально-экономический. <…> Пусть дети попробуют свои силы, в любом случае, отрицательный опыт - это тоже опыт. Мы обязательно возьмем вопросы диктанта, чтобы учителя на уроках вместе со всеми детьми провели их разбор, подсказали, где найти ответы на поставленные вопросы", - рассказала ТАСС директор лицея Валентина Медведева.

Впервые Всероссийский экономический диктант прошел в России в 2017 году. В этом году темой диктанта стало утверждение "сильная экономика - процветающая Россия". Участники, которые по итогам диктанта наберут более 95 баллов из 100, будут признаны отличниками и награждены ценными подарками. Акция организована Вольным экономическим обществом России и Международным союзом экономистов при участии Финансового университета при правительстве РФ и ведущих вузов, администраций субъектов, институтов РАН.

Теги
РоссияСКФОСтавропольский край
Реклама на ТАСС
Глава Кипрской церкви заявил, что остается привержен идее единства православия на Украине
Ранее Хризостом II заявлял, что церковный раскол на Украине "нанесет вред единству всего православия"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС