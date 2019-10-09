Экономический диктант в Карачаево-Черкесском госуниверситете написали более 200 человек

ЧЕРКЕССК, 9 октября. /ТАСС/. Карачаево-Черкесский государственный университет имени У.Д. Алиева (КЧГУ) выступил главной площадкой акции "Всероссийский экономический диктант", на которой диктант написали более 200 студентов и школьников. Об этом сообщила в среду пресс-служба вуза.

"На факультете экономики и управления Карачаево-Черкесского государственного университета имени У.Д. Алиева прошла общероссийская образовательная акция "Всероссийский экономический диктант". Более 200 человек разместились в аудиториях факультета экономики и управления для написания диктанта "Сильная экономика - процветающая Россия", - говорится в сообщении.

Задания диктанта охватили различные направления экономики, в том числе финансы, экономическое обеспечение социальной сферы, основные экономические процессы. По итогам диктанта будет подготовлен свод рекомендаций по экономическому образованию в вузах и школах.

"Вопросы диктанта очень интересны и охватывают многие сферы человеческой деятельности. Среди них, помимо конкретно экономических, много переплетающихся с историей, литературой, экологией, юриспруденцией и т.д. Для участников акции это не только повышение уровня экономической грамотности, но и пробуждение интереса к экономике в целом и мотивация для участия в экономической жизни страны", - приводит пресс-служба слова декана факультета экономики и управления КЧГУ Зухры Чомаевой.

Общероссийская образовательная акция "Всероссийский экономический диктант" на тему "Сильная экономика - процветающая Россия" прошла 9 октября. Участники диктанта, которые наберут более 75 баллов, получат дипломы, участники с 95 и выше баллами будут награждены памятными подарками. Акция организована Вольным экономическим обществом России и Международным союзом экономистов при участии Финансового университета при правительстве РФ и ведущих вузов России, администраций субъектов РФ, институтов РАН.