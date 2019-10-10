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Камчатка просит Минстрой РФ обеспечивать северные школы и детсады автономным отоплением

За последние четыре года на Камчатке автономным отоплением оснастили 16 школ и 38 детских садов

ТАСС, 10 октября. Депутаты Камчатского края обратились в Минстрой РФ с предложением уже на стадии проектирования детских садов и школ для районов Крайнего Севера в регионах страны предусматривать системы автономного отопления. Об этом в четверг сообщили журналистам в управлении пресс-службы и информационных технологий краевого законодательного собрания.

"Полагаем целесообразным закрепить в федеральных нормах, правилах или технических регламентах обязательство предусматривать на стадии проектирования дошкольных и средних образовательных учреждений, расположенных в районах Крайнего Севера и районах, приравненных к ним, обеспечение системами локального отопления, оборудованием для комфортного пребывания детей в образовательных учреждениях в межотопительный период", - приводится цитата из обращения.

На Камчатке за четыре года автономным отоплением оснащены 16 школ и 38 детских садов Петропавловского, Елизовского, Мильковского и Усть-Камчатского районов. Инициаторами проекта в 2016 году стали краевые депутаты Андрей Стуков и Татьяна Ткаченко. Осенью 2018 года проект был поддержан и представлен на президиуме Госсовета РФ депутатом Госдумы РФ от Камчатского края Ириной Яровой. По итогам заседания президент РФ Владимир Путин дал поручение распространить камчатский опыт на весь Дальний Восток.

Теги
РоссияКамчатский край
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