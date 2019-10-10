Камчатка просит Минстрой РФ обеспечивать северные школы и детсады автономным отоплением

ТАСС, 10 октября. Депутаты Камчатского края обратились в Минстрой РФ с предложением уже на стадии проектирования детских садов и школ для районов Крайнего Севера в регионах страны предусматривать системы автономного отопления. Об этом в четверг сообщили журналистам в управлении пресс-службы и информационных технологий краевого законодательного собрания.

"Полагаем целесообразным закрепить в федеральных нормах, правилах или технических регламентах обязательство предусматривать на стадии проектирования дошкольных и средних образовательных учреждений, расположенных в районах Крайнего Севера и районах, приравненных к ним, обеспечение системами локального отопления, оборудованием для комфортного пребывания детей в образовательных учреждениях в межотопительный период", - приводится цитата из обращения.

На Камчатке за четыре года автономным отоплением оснащены 16 школ и 38 детских садов Петропавловского, Елизовского, Мильковского и Усть-Камчатского районов. Инициаторами проекта в 2016 году стали краевые депутаты Андрей Стуков и Татьяна Ткаченко. Осенью 2018 года проект был поддержан и представлен на президиуме Госсовета РФ депутатом Госдумы РФ от Камчатского края Ириной Яровой. По итогам заседания президент РФ Владимир Путин дал поручение распространить камчатский опыт на весь Дальний Восток.