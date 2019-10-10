Представители 18 городов США примут участие в форуме городов-побратимов в Москве

ВАШИНГТОН, 10 октября. /Корр. ТАСС Дарья Ряжских/. Представители 18 городов Соединенных Штатов примут участие в российско-американском форуме городов-побратимов, который пройдет в Москве 11 октября. Об этом в беседе с корреспондентом ТАСС рассказала перед своим вылетом в Москву заместитель председателя совета директоров Международной ассоциации городов-побратимов США (Sister Cities International, SCI) Кэрол Робертсон Лопес.

"Мы ждем команду из 18 участников, которые представляют 18 городов США. У нас есть мэр [города] Гейнсвилл, Флорида, у нас есть вице-мэр Арлингтона, Техас, у нас есть бывший мэр Санта-Фе, Нью-Мексико <...> Фактически мы охватываем [всю] страну <...> Мы очень рады, что наша делегация представляет США", - сказала она.

Собеседница агентства уточнила, что для американской стороны мероприятия начнутся уже 10 октября. В частности, планируется посещение американо-российской молодежной конференции.

От России, по словам Робертсон Лопес, на форуме ждут представителей 25 городов. "Я полагаю, что [в общей сложности] будет по меньшей мере 100 человек, собравшихся вместе, чтобы обсудить двусторонние отношения между Россией и США", - добавила она.

Как отметила собеседница агентства, делегаты форума планируют новые совместные проекты. "Мы планируем запустить некоторые новые проекты", - сказала она, не вдаваясь в подробности.

Российско-американский муниципальный форум проводится SCI совместно с Союзом российских городов. Он состоится в пятницу на площадке Общественной палаты РФ. Как отмечается на сайте российской организации, в мероприятии запланировано участие представителей российских властей, руководителей российских и американских муниципалитетов. "Форум станет площадкой для продолжения сотрудничества между городами-побратимами, возобновления приостановленных муниципальных связей и установления новых партнерских отношений <...> В рамках форума ожидается подписание соглашений о сотрудничестве между городами России и США", - говорится в сообщении.

Важность связей и проблемы в отношениях

Зампредседателя совета директоров SCI уверена, что подобного рода контакты и связи приобретают особое значение, когда на государственном уровне в отношениях между странами наблюдаются сложности. "Это характерно для городов-побратимов: когда в отношениях между нашими правительствами есть некие шероховатости, именно тогда обмены между людьми, между городами становятся так важны, так мы работаем вместе и узнаем друг друга", - сказала она.

При этом в качестве главной проблемы в отношениях между американскими и российскими городами-побратимами Робертсон Лопес называет нехватку взаимодействия сторон. "Часто мы имеем дело со стереотипами относительно того, что такое Россия, что, по нашему мнению, представляет из себя Америка, однако когда мы встречаемся, мы обнаруживаем, что между нами гораздо больше общего <...> Так что я думаю, главная проблема - это нехватка взаимодействия, нехватка обменов между людьми", - сказала собеседница агентства, заострив внимание на необходимости обращаться к тому, в чем США и Россия схожи, а не к тому, в чем они отличаются.

Кроме того, по мнению Робертсон Лопес, российским и американским городам приходится искать решения одних и тех же задач. "На уровне городов у нас одинаковые проблемы: как мы собираем мусор, обеспечиваем водоснабжение, безопасность на улицах, образование для наших детей, заботу о пожилых. Всегда интересно услышать, как другие культуры решают эти вопросы", - пояснила она.

Планы на будущее

Несмотря на то, что форум еще не начался, в SCI уже задумываются о проведении весной 2020 года еще одной встречи, на этот раз в Вашингтоне. Робертсон Лопес напомнила, что в следующем году в обеих странах будут отмечать 75-летие со дня окончания Второй мировой войны. "Мы предвкушаем, что мы можем сделать в следующем году, чтобы осознать, что мы были союзниками [в этой войне] <...> Я думаю, это то, что нас сближает, что мы можем разделять, - вместе мы нанесли поражение величайшей угрозе для цивилизации - нацистам", - сказала она.

Говоря о себе, Робертсон Лопес отметила, что рада поездке в Москву. Последний раз она была в российской столице во время чемпионата мира по футболу в прошлом году. "Это было невероятно: видеть Москву и Россию такими открытыми, все видели это по телевизору, это было захватывающе", - вспоминает она.