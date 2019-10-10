Новосибирские власти рассчитывают привлечь 800 млн рублей дотаций для обманутых дольщиков

НОВОСИБИРСК, 10 октября. /ТАСС/. Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства позволит привлечь около 800 млн рублей из федерального бюджета на безвозмездной основе для ликвидации долгостроев в регионе. Об этом в четверг сообщил журналистам на пресс-конференции заместитель министра строительства региона Алексей Колмаков.

"Региональный фонд уже приступил к работе. Заявка на достройку 18 домов подана в Минстрой РФ. Бюджет области предоставил фонду порядка 200 млн рублей, что позволит привлечь из федерального бюджета 800 млн рублей. При этом возможен не только дострой зданий, но выкуп долей для тех участников, по объектам которых будет принято решение о нецелесообразности достройки. Заявка проходит стадию рассмотрения, которая будет завершена примерно в ноябре", - сказал Колмаков.

На пресс-конференции министр строительства региона Иван Шмидт добавил, что создаваемый фонд будет осуществлять функции застройщика "проблемных объектов" на территории Новосибирской области, при условии передачи таких объектов в управление фонда от конкурсных управляющих или созданных гражданами ЖСК. Новосибирская область вошла в пилотные 15 регионов, где подобный фонд начнет работать. Средства для фонда на софинансирование строительства уже заложены в бюджет региона.

"Создание фонда нельзя воспринимать как способ решить все проблемы строительства. Это еще один механизм вдобавок ко всем остальным мерам поддержки, которые мы имеем. Главное - фонд позволит привлекать федеральные средства на безвозвратной основе, а также договоренность с Министерством строительства РФ, что аналогичный общероссийский фонд будет вкладывать в регионы порядка 78% от необходимого", - подчеркнул Шмидт.

Он уточнил, что сейчас в Новосибирской области находится 66 проблемных объектов строительства, из которых четыре были введены в строй в 2019 году. Власти региона планируют до конца 2019 года закончить еще четыре объекта. В реестре регионального списка обманутых дольщиков сейчас значатся около 1,3 тыс. человек.

Фонд защиты прав дольщиков был зарегистрирован в форме публично-правовой компании в октябре 2017 года. В случае необходимости средства фонда могут быть направлены на достройку проблемных объектов. Депутаты Госдумы в июне 2019 года приняли закон, который предполагает создание региональных фондов по достройке проблемных объектов, а также закон о передаче страховщиками премий по страхованию застройщиков в Фонд дольщиков.