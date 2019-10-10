Проект "Социальное такси" распространят во всех моногородах России

ХАБАРОВСК, 10 октября. /ТАСС/. Совместный проект Фонда развития моногородов и "Яндекс.Такси" по бесплатным перевозкам для ветеранов распространят во всех моногородах России. Об этом сообщила в четверг ТАСС заместитель гендиректора фонда Ольга Макаева после одного из мероприятий Дальневосточного форума предпринимателей.

Проект "Социальное такси" предусматривает организацию бесплатного проезда для ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, жителей блокадного Ленинграда.

"Этот проект ["Социальное такси"] есть в Боровичах Новгородской области, в Выксе в Нижегородской области, еще в более чем 10 моногородах страны. Проект из пилотного, адресного превратился в целую программу. Наша задача - охватить им все моногорода", - сказала она.

Всего в России 321 моногород в 63 регионах. По словам Макаевой, чтобы проект "Социальное такси" появился в моногороде, необходимо достичь определенных договоренностей муниципалитета с "Яндекс.Такси". Эта работа ведется в рамках заключенного на Петербургском международном экономическом форуме в мае 2018 года соглашения между "Яндекс.Такси" и Фондом развития моногородов.

В Хабаровске 10-12 октября проходит IV Дальневосточный форум предпринимателей. Участие в нем принимают более 1 тыс. человек. Участие в ключевых сессиях и дискуссиях принимают делегации из Забайкальского края, Якутии, Магадана, с Камчатки, Сахалина, из Приморья, Бурятии, Еврейской автономной и Амурской областей.