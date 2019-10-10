В России число погибших в ДТП детей сократилось с начала года на 15%

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Число детей, погибших в ДТП в России, за девять месяцев текущего года сократилось на 15% по отношению к аналогичному периоду прошлого года и составило 426 человек. Об этом сообщил в четверг на пресс-конференции в ТАСС замначальника ГИБДД РФ Владимир Кузьмин.

"За последние годы при общем снижении аварийности на дорогах России, сокращения числа смертности аналогичным образом происходит изменения статистики в части дорожно-транспортного травматизма. Если мы возьмем за прошлый год, то у нас погибло 628 детей, то в этом году при более 15 тыс. ДТП с участием детей у нас, в том числе погибших, за девять месяцев составило 426 детей. Следует отметить, что число погибших сократилось по отношению к прошлому году больше чем на 15%", - сказал он.

При этом Кузьмин отметил, что при снижении детской смертности на дорогах, цифры все равно недопустимо высокие.