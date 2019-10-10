Гендиректор ТАСС возглавит секцию "Массовые коммуникации" культурного форума в Петербурге

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Секцию "Массовые коммуникации", которая пройдет в рамках VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума, возглавит генеральный директор информационного агентства ТАСС Сергей Михайлов. Об этом в четверг сообщили в департаменте корпоративных коммуникаций агентства.

"За прошедшие годы секция стала авторитетной площадкой, где в доверительной и дружеской атмосфере мы обсуждаем современные медиатренды и проекты, которые формируют культуру современного общества. ТАСС подготовил насыщенную программу, которая, я уверен, будет интересна не только профессионалам", - отметил Михайлов.

В этом году главная тема - код коммуникаций в условиях глобализации. В центре внимания участников будет вирусный контент, этика журналиста, медиа и технологии. В рамках секции пройдет 11 мероприятий, на которых выступят более 40 российских и иностранных спикеров, в их числе представители власти, главы ведущих отечественных и зарубежных СМИ, блогеры, руководители крупнейших театров, музеев и галерей страны, писатели и художники.

Голос искусства и вызовы СМИ

Ключевым событием форума станет пленарная дискуссия "Голос искусства в медиапространстве". "Участники дискуссии обсудят, как формируется и меняется массовый спрос на информацию о культуре, как популяризировать искусство в СМИ и какие новые медиаформаты способны вовлечь в диалог с вечным современного пользователя", - рассказали в департаменте.

В мероприятии примут участие вице-премьер правительства России Ольга Голодец, министр культуры Владимир Мединский, главный редактор The Art Newspaper (Великобритания) и автор книг по истории искусства Элисон Коул, режиссер и художественный руководитель Театра на Малой Бронной Константин Богомолов, глава отдела по связям с общественностью и государственными органами в России, странах СНГ, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки корпорации Google Дона Рас-Леви и другие.

О главных угрозах массовых коммуникаций на дискуссии "Формула коммуникаций: диалог о фейк-ньюс и постправде" расскажут первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман, главный редактор "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов и главный редактор и владелец газеты "Московский комсомолец" Павел Гусев.

Культура и ответственность СМИ

Культуру общения, конкуренцию и ответственность журналиста обсудят на круглом столе "Самоцензура и этика журналиста в эпоху хайпа". Российские и международные эксперты поделятся мнением о том, что такое качественная журналистика.

Отдельный блок секции посвящен подростковым медиа. Эксперты круглого стола "У тинейджера в голове: подростковые СМИ" обсудят, как вовлечь подростков в создание новостных, культурных и образовательных СМИ, и, главное, как их научить безопасности в информационном пространстве. Участие в дискуссии примут заместитель главного редактора ТАСС Дарья Пенчилова, лидер международного проекта Voice of Youth Екатерина Лукша, председатель правления киностудии "Союзмультфильм" Юлиана Слащева, главный редактор журнал Phosphore (Франция) Дэвид Гройсен и другие.

О форуме

VIII Санкт-Петербургский международный культурный форум, организованный правительством РФ, Министерством культуры и правительством Санкт-Петербурга, состоится 14-16 ноября 2019 года. Его основная тема - "Культурные коды в условиях глобализации". Страной-гостем форума в этом году будет Китай.

ТАСС выступает генеральным информационным партнером и фотохост-агентством форума, а также проводит секцию "Массовые коммуникации", в которой примут участие деятели культуры и представители международных СМИ.