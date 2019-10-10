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РПЦ обеспокоена критикой защиты прав верующих с идеологических позиций

Заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе отметил, что защита прав верующих - это международно признанный институт
Заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского Патриархата Вахтанг Кипшидзе Артем Коротаев/ТАСС
Описание
Заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского Патриархата Вахтанг Кипшидзе
© Артем Коротаев/ТАСС

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Русская православная церковь (РПЦ) обеспокоена идеологизированной критикой действий по защите прав верующих. Об этом в четверг заявил заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе на межрегиональной конференции "Защита прав и свобод человека в современных условиях: опыт, проблемы, перспективы".

"Мы обеспокоены тем, что нередко в российском обществе и за его пределами осуществляется идеологически мотивированная критика защиты прав верующих людей. К сожалению, эта идея часто становится мишенью для не правовой критики. Мы свидетельствуем о том, что защита прав верующих - это международно признанный институт, и он вполне подтверждается практикой Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ)", - сказал Кипшидзе.

Он также отметил, что иллюстрацией этой практики является рассматривавшееся в ЕСПЧ дело Pussy Riot. "Если обратиться к тексту самого решения, то там указано, что вмешательство государства с целью защиты религиозного пространства было законным. Для церкви важен вопрос принципа - незаконно нарушать права человека в демократическом обществе и незаконно нарушать права верующих", - добавил зампред синодального отдела.

21 февраля 2012 года в Москве в храме Христа Спасителя панк-группа Pussy Riot устроила скандальную акцию. 17 августа 2012 года ее участницам Надежде Толоконниковой, Марии Алехиной и Екатерине Самуцевич был вынесен приговор за хулиганство - два года колонии общего режима. Самуцевич приговор был заменен на условный. В 2013 году Толоконникова и Алехина были амнистированы.

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