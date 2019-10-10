ВЦИОМ: только 20% россиян систематически наблюдают за состоянием родинок

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Около 65% россиян слышали о таком заболевании как меланома, однако систематически за состоянием своих родинок наблюдают только 20% людей. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), представленные в четверг.

Меланома является злокачественной опухолью кожи, развивающейся из меланоцитов - пигментных клеток, продуцирующих меланины. Она располагается на любом участке кожного покрова и маскируется под родинку. Меланома - одна из наиболее опасных злокачественных опухолей, часто рецидивирующая и метастазирующая почти во все органы человека.

"В целом россияне не отличаются повышенным вниманием к своим родинкам: 40% в принципе не обращают на них внимание (среди мужчин и молодежи 18-24 лет - по 56%), 39% - обращают внимание на особенности родинок только иногда. Систематически наблюдают за состоянием своих родинок, формой, размером, цветом, согласно полученным ответам, 20% россиян, в меньшей степени - мужчины (10% против 27% женщин), и молодежь 18-24 лет (6%)", - говорится в исследовании.

При этом отмечается, что о меланоме кожи слышали почти 65% респондентов, а определение смогли дать около 45%. 15% россиян ассоциировали меланому с раком кожи. Хуже всего о болезни информированы граждане в возрасте от 18 до 24 лет и жители сел: среди них не слышали ранее слово "меланома" 59% и 51% опрошенных. Основными факторами риска и причинами развития меланомы опрошенные назвали длительное пребывание на солнце, посещение солярия, а также повреждения родинок и родимых пятен. "Около трети думают, что развитию меланомы способствуют ослабленный иммунитет (31%), солнечные ожоги (31%), наличие меланомы у близких родственников (30%). Наличие родимых пятен или родинок одним из факторов риска посчитали 29% респондентов, которые слышали о меланоме", - отмечает ВЦИОМ.

Опрошенные также считают, что незамедлительно обратиться к врачу следует при кровоточивости и росте родинки, зуде, жжении, изменение цвета или формы. "В качестве главной причины отсутствия ранней врачебной диагностики меланомы наши соотечественники называют незнание о заболевании и рисках его возникновения (31%), и то, что люди не задумываются, что это заболевание может появиться (30%). Четверть россиян полагает, что многие не обращаются к врачу, потому что не считают меланому серьезным заболеванием (24%), а 21% опрошенных считает, что некоторые не знают, куда обратиться. 19% допускают, что причиной отказа от диагностики может быть страх узнать о наличии заболевания", - сказано в результатах опроса.

Всероссийский инициативный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 23 сентября среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет методом телефонного интервью. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.