На Ставрополье по нацпроекту выполнено более 90% дорожных работ

ПЯТИГОРСК, 10 октября. /ТАСС/. Власти Ставрополья в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" выполнили более 90% дорожных работ, сообщила в четверг пресс-служба Министерства дорожного хозяйства и транспорта края.

"Работы в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" завершены уже на 30 объектах на территории муниципальных образований, а также на двух участках региональных трасс. В общей сложности, выполнено более 90% мероприятий в рамках нацпроекта", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в частности, дорожные работы уже завершены в городах Ставрополь, Невинномысск, Михайловск, Изобильный, а также в селах Грачевка, Старомарьевка, Тугулук, Донское и поселке Передовой Изобильненского городского округа. Также обновили дорожное полотно на участке районных дорог в Кочубеевском, Шпаковском, Труновском районах и в Изобильненском городском округе.

"В целом, в рамках нацпроекта удалось обновить более 56 км дорожного полотна на территории ставропольской городской агломерации", - отмечается в сообщении.

В этом году в рамках нацпроекта на территории Ставрополья будет обновлено 111 км дорог. В крае к 2024 году предполагается увеличить долю автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям до 77,6% путем выполнения работ по реконструкции и ремонту отдельных участков.

Нацпроект "Безопасные и качественные автодороги" охватывает 104 города в 83 субъектах РФ. В частности, в рамках реализации к 2024 году доля автодорог регионального значения в нормативном состоянии должна вырасти с 43,1% до 50,9%, должна быть ликвидирована половина мест концентрации ДТП, вдвое - до 85% - увеличена доля протяженности дорог городских агломераций в нормативном состоянии, на 10% снижена доля федеральных и региональных трасс, работающих в режиме перегрузки. Финансирование нацпроекта со стороны регионов за шесть лет составит 4 трлн 139,1 млрд рублей, при этом федеральный бюджет направит 440,9 млрд рублей.