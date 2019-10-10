В Крыму появится военно-патриотический лагерь для детей

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 октября. /ТАСС/. Лагерь для военно-патриотического воспитания детей "Авангард" при поддержке Министерства обороны РФ в ближайшие годы появится в Крыму. Об этом сообщила в четверг и.о. министра образования, науки и молодежи республики Наталья Гончарова.

"У нас новое дело, которым мы серьезно занимаемся. Это создание в Крыму лагеря военно-патриотического воспитания "Авангард". Это совершенно новый лагерь, он будет создан на базе бывшего оздоровительного учреждения "Черноморье" Черноморского района для постоянного, круглогодичного пребывания ребят 9-11 классов", - сказала она на заседании комитета по образованию, науке, молодежной политике и патриотическому воспитанию Госсовета Крыма.

Гончарова отметила, что пребывание в лагере будет организовано в виде 5-7-дневных сборов. Минобороны выделит военную технику и квалифицированных специалистов, которые будут работать в этом лагере.

В беседе с корреспондентом ТАСС Гончарова уточнила, что открытие лагеря планируется к 2022 году, до этого необходимо провести капитальный ремонт общежитий, учебного корпуса и пищеблока. Создаваемый по поручению президента России лагерь будет рассчитан на одновременное пребывание 250 учащихся, причем в нем будет организован учебный процесс, что позволит не отрывать школьников от учебы.