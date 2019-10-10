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Эксперт: штрафы для родителей курящих детей не приведут к желаемому результату

Лидер движения "Сильная Россия" Антон Цветков также считает, что такая мера может привести к конфликтам в семье

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Привлечение к административной ответственности родителей, которые не знают, что их ребенок начал курить, приведет к конфликту в семье. Такое мнение высказал ТАСС лидер движения "Сильная Россия" Антон Цветков о возможном введении штрафов для родителей курящих детей.

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"Наша позиция очень простая: если родители несовершеннолетних детей сами дают им сигареты, то, безусловно, таких родителей нужно наказывать. Но если ребенок курит втайне от родителей, а таких случаев большинство, то привлекать их к ответственности несправедливо, это приведет лишь к конфликту в семье. К тому же многие дети не курят, а именно пробуют курить - у кого-то это ограничивается одним разом. И что, всех родителей теперь штрафовать?" - сказал он.

По мнению Цветкова, есть более действенные меры. "Например, заняться бесплатным внеурочным досугом, чтобы дети были заняты не только на уроках в школе, но и после - в секциях, кружках. Именно этим надо заниматься, а не вводить штрафы, которые желаемого результата не принесут", - заключил он.

Как ранее сообщала газета "Известия", правительственная комиссия обсуждает вопрос о внесении в новую редакцию КоАП нормы, предполагающей введение ответственности для родителей курящих подростков. В документе содержится поручение Роспотребнадзору направить в Минюст обращение о внесении в КоАП нормы "об административной ответственности родителей за потребление табака несовершеннолетними".

В 2009 и 2014 годах в Госдуму вносились законопроекты о штрафах для родителей за курение их несовершеннолетних детей. Обе инициативы не получили поддержки правительства.

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