В Грозном к 2021 году будет достроена вторая очередь нефтяного университета

ГРОЗНЫЙ, 10 октября. /ТАСС/. Вторая очередь главного корпуса Грозненского нефтяного технического университета будет достроена к 2021 году в рамках нацпроекта "Образование". Об этом ТАСС сообщил ректор вуза Магомед Минцаев.

"Вторая очередь главного корпуса, которая включает в себя огромный концертный зал на более 700 мест, два жилых блока и помещение для столовой, будет достроено к 2021 году. Намечается третья очередь, но ее пока не включили в нацпроект", - отметил собеседник агентства.

По его словам, до конца года по нацпроекту также планируется открыть центр развития современных компетенций детей "Дом научных коллабораций имени В. О. Яндарова". "Будем готовить будущих новаторов, технологических предпринимателей и вообще в целом творческих абитуриентов, которые в том числе могут стать нашими студентами", - добавил он.

Грозненский нефтяной институт был основан в 1920 году как Высший нефтяной техникум, и только в 1929 году учебное заведение приобрело статус вуза союзного значения. К середине 1980-х годов научно-педагогический и материально- технический потенциал института позволял вести подготовку практически по всем специальностям технологического цикла нефтегазового производства, в вузе были сформулированы собственные научные школы, известные не только в стране, но и за рубежом. Ученые института занимались фундаментальными разработками в области нефтегазовой геологии и геофизики, бурения и разработки нефтяных и газовых скважин, нефтепереработки и нефтехимии, теплофизики, строительства. В 90-е годы здания вуза были разрушены, а весь преподавательский состав выехал за пределы региона.

Нацпроект "Образование" охватит период с 2019 до 2024 года. Его общий бюджет составит почти 784,5 млрд рублей. Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение России в число 10 ведущих стран по качеству общего образования.