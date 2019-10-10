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Минобороны выплатит 4,5 млн рублей семье погибшего в Пермской области солдата

Первоначально родственники военнослужащего требовали от военного ведомства 9 млн рублей

ТАСС, 10 октября. Родственники солдата, умершего в январе 2018 года на территории воинской части в поселке Сокол Пермского края, отсудили у Министерства обороны 4,5 млн рублей компенсации. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда Магнитогорска.

"Мама, папа и сестра погибшего военнослужащего отсудили у Минобороны по 1,5 млн рублей компенсации морального вреда. Суммарно - 4,5 млн рублей", - сказали в пресс-службе.

Какие-либо подробности процесса в суде не раскрыли, сославшись на то, что мотивировочная часть решения пока не выпущена. Однако уточнили, что изначально исковые требования составляли 9 млн рублей.

Теги
РоссияПермский край
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