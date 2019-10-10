Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Учитель ОБЖ в тюменской школе избил учеников

В причинах произошедшего между педагогом и школьниками конфликта разбираются прокуроры и работники управления образования

ТЮМЕНЬ, 10 октября. /ТАСС/. Учащиеся средней школы поселка Боровский (Тюменская область) сняли на видео избивавшего их учителя и выложили ролик в интернет. Ситуацией заинтересовалась районная прокуратура и начала свою проверку.

"Сегодня в группе "ЧС Тюмень" в социальной сети "ВКонтакте" было размещено видео о непедагогичном поведении учителя Боровской средней школы Тюменского района. Прокуратура района начала проверку, в ходе которой будет дана правовая оценка действиям учителя и администрации образовательного учреждения", - говорится в сообщении ведомства.

В администрации Тюменского района ТАСС сообщили, что видео подлинное. Чтобы разобраться в ситуации, в школу уже выехала районная комиссия управления образования. В самом управлении ТАСС пояснили, что попавший на видео мужчина работает учителем ОБЖ.

Теги
РоссияТюменская область
Реклама на ТАСС
ВШЭ запускает первую в России онлайн-магистратуру на английском языке
Выпускники получат дипломы магистра по направлению "Прикладная математика и информатика"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС