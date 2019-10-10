Учитель ОБЖ в тюменской школе избил учеников

ТЮМЕНЬ, 10 октября. /ТАСС/. Учащиеся средней школы поселка Боровский (Тюменская область) сняли на видео избивавшего их учителя и выложили ролик в интернет. Ситуацией заинтересовалась районная прокуратура и начала свою проверку.

"Сегодня в группе "ЧС Тюмень" в социальной сети "ВКонтакте" было размещено видео о непедагогичном поведении учителя Боровской средней школы Тюменского района. Прокуратура района начала проверку, в ходе которой будет дана правовая оценка действиям учителя и администрации образовательного учреждения", - говорится в сообщении ведомства.

В администрации Тюменского района ТАСС сообщили, что видео подлинное. Чтобы разобраться в ситуации, в школу уже выехала районная комиссия управления образования. В самом управлении ТАСС пояснили, что попавший на видео мужчина работает учителем ОБЖ.