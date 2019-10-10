В Совбезе России отметили тренд на снижение травматизма на опасных производствах

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. В Совете безопасности РФ отметили позитивную устойчивую тенденцию снижения аварийности и травматизма на опасных производствах. Как сообщили в пресс-службе СБ РФ, эта тема обсуждалась на заседании межведомственной комиссии по безопасности в экономической и социальной сфере.

"Отмечено, что в целом за последние годы уровень аварийности и смертельного травматизма на опасных производственных объектах имеет устойчивую тенденцию к снижению, - говорится в сообщении. - Вместе с тем ситуация с выполнением обязательных требований промышленной безопасности остается сложной". "Анализ ситуации показывает, что основным фактором, влияющим на аварийность, является увеличение количества промышленных объектов, у которых назначенный ресурс эксплуатации близок к предельному или полностью исчерпан", - подчеркнули в СБ РФ.

Представители заинтересованных министерств и ведомств, а также эксперты Совета безопасности России на заседании предложили ряд дополнительных мер организационного и нормативно-правового характера, направленных на повышение безопасности опасных производственных объектов в стране.