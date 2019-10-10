Крым посетили около 30 немецких туроператоров, заинтересованных в организации туров

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 октября. /ТАСС/. Представители 27 немецких туристических компаний, которые заинтересованы в организации потока туристов из своей страны в Крым, несмотря на санкции, побывали на полуострове, сообщил в четверг председатель комитета по туризму, курортам и спорту Госсовета республики Алексей Черняк на заседании комитета.

"В Республике Крым побывали 27 немецких туроператоров. Но, к сожалению, озвучить себя они не могут из-за санкций. В их стране реально возбуждают уголовные дела за нарушение европейского законодательства о туристической деятельности с полуостровом. Но, при этом, спрос на отдых в Крыму сумасшедший", - сказал Черняк.

Он напомнил, что в январе-сентябре 2019 года в Крыму побывали на отдыхе представители из 159 стран, что на 27 стран больше, чем в прошлом. "Число туристов из США увеличилось на 13%, из ФРГ на 7%, из Франции на 24%. Понятно, пока речь не идет о миллионах, пока речь идет о тысячах", - отметил Черняк.

В 2018 году в Крыму отдохнуло рекордное за постсоветские годы число туристов - около 6,8 млн человек. Власти Крыма рассчитывают принять в 2019 году порядка 7,5 млн туристов, в том числе более 1,2 млн человек - с Украины. А в 2020 году турпоток в республику превысит рекордные советские показатели в 8 млн человек.

После проведенного в 2014 году референдума и воссоединения Крыма и Севастополя с Россией, Украина и другие страны ввели ряд санкций против России, российских бизнесменов и политиков, посещавших Крым людей и компаний, ведущих бизнес на полуострове. В некоторых странах ведется информационная блокада о ситуации на полуострове, возникают сложности с представлением региона на международных мероприятиях за рубежом.

Несмотря на введенные санкции, визиты зарубежных делегаций в республику не прекращаются. По данным председателя комитета по межнациональным отношениям и вопросам народной дипломатии Юрия Гемпеля, с 2015 года Крым посетили более 500 народных дипломатов из стран Европы и Америки.

Украинцы, по итогам переписи 2014 года, являются второй (15,99%) по численности национальной группой в Республике Крым после русских. Всего в республике проживает более 2,2 млн человек.