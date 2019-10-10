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В Карелии создадут единый центр медицинской помощи

Объединение всех станций скорой помощи позволит создать единый диспетчерский узел в Петрозаводске

ПЕТРОЗАВОДСК. 10 октября. /ТАСС/. Единый центр медицинской помощи взамен разрозненных станций скорых при районных больницах появится в Карелии в рамках реформирования системы оказания экстренной медпомощи. Об этом сообщил вице-премьер Карелии Игорь Корсаков.

"Предлагается сегодня переформатировать [систему] и создать центр скорой медицинской помощи. <…> Все подстанции скорой помощи, которые сегодня работают на территории региона, будут базово здесь [в Петрозаводске], плюс медицина катастроф и плюс санавиация", - рассказал Корсаков во время встречи с сотрудниками станции скорой медицинской помощи в Петрозаводске, которая сегодня подведомственная городской больнице скорой медицинской помощи (БСМП).

Решение о реформировании системы экстренной медпомощи в Карелии уже одобрили в Министерстве здравоохранения РФ. По словам Корсакова, объединение всех станций скорой помощи позволит создать единый диспетчерский узел в Петрозаводске, благодаря чему можно будет сократить время ожидания бригад. С помощью системы "Промед" диспетчер будет видеть, какие свободные бригады находятся ближе к пациенту, и направлять их по необходимому адресу. Кроме того, бригады будут сразу отправлять в профильное специализированное учреждение, чтобы как можно скорее оказать помощь человеку.

По словам вице-премьера Карелии, единый центр медицинской помощи также позволит увеличить объем финансирования. Если сегодня средства распределяются в целом на БСМП и распределяются между всеми подразделениями, то, создав отдельное юридической лицо, центр сможет привлекать как федеральные, так и республиканские деньги. Разделение с больницей также позволит более конкретно решать кадровые проблемы с помощью целевого набора в медицинском колледже Петрозаводска. Корсаков отметил, что сегодня дефицит на уровне первичного звена здравоохранения в Карелии составляет около 500 человек.

"Новое руководство сможет заказывать по целевому направлению фельдшеров. Новый руководитель сможет сконцентрироваться на проблемах [системы оказания экстренной медицинской помощи в Карелии]", - отметил Корсаков.

Над дорожной картой реформирования системы будет работать специально созданная рабочая группа, в которую, по словам вице-премьера региона, войдет не только руководство больниц и профильного ведомства, но и представители медицинского персонала станции скорой помощи. Первое заседание рабочей группы намечено на следующую неделю, после чего определится необходимый объем финансирования. Полностью представить стратегию реорганизации экстренной медицинской службы республика должна к 10 января 2020 года.

Реакция участников итальянской забастовки

С 15 сентября 38 фельдшеров и 37 водителей станции скорой медицинской помощи начали итальянскую забастовку, потребовав от руководства БСМП, увеличить их заработную плату и нарастить количество бригад, которые сегодня работают по городу и Прионежскому району. По словам председателя межрегионального профсоюза "Действие" Ольги Чайки, сегодняшнюю встречу с вице-премьером протестующие рассматривают как первый шаг к диалогу, однако завершать свой протест сейчас они не намерены. Участники акции готовы войти в рабочую группы и начать формировать план по решению тех вопросов, которые они поставили в своих требованиях.

"Мы не услышали самого главного решения нашей проблемы - это уровень заработной платы. Если будет рабочая группа создана, нас в нее включат, на рабочей группе мы обсудим уровень заработной платы. Если все это нас устроит, мы объявим не об окончании итальянской забастовки, а о том, что мы приостанавливаем ее до выполнения наших требований", - отметил Чайка.

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