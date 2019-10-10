Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

МИД РФ проясняет обстоятельства убийства тремя россиянками надзирателя тюрьмы в Пакистане

Инцидент произошел в городе Карачи

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Российские дипломаты выясняют обстоятельства убийства надзирателя женской тюрьмы в пакистанском городе Карачи тремя содержавшимися там под стражей россиянками. Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении МИД РФ.

"8 октября три российские гражданки, содержащиеся под стражей в центральной тюрьме "Гаддани" (провинция Белуджистан, Пакистан), совершили убийство пакистанской надзирательницы. Против них возбуждено уголовное дело по обвинению в преднамеренном убийстве. Генеральное консульство РФ в городе Карачи проясняет обстоятельства произошедшего", - информировали в дипведомстве.

Как указали в МИД РФ, россиянки были задержаны пакистанскими правоохранительными органами в октябре 2018 года в пакистанском городе Кветта за незаконное пересечение ирано-пакистанской границы и вместе с находящимися с ними восемью несовершеннолетними детьми ожидали депортации в Россию. "По имеющимся сведениям, они являются фанатичными приверженцами идеологии запрещенной в нашей стране террористической организации "Исламское государство" (ИГ) и пытались проникнуть с территории Пакистана в Афганистан с целью присоединения к так называемому отделению ИГ "Вилайат Хорасан", - сообщили в министерстве.

Теги
ПакистанРоссия
Реклама на ТАСС
СМИ: Зеленскому сделали уколы, чтобы он не потерял голос во время пресс-марафона
Президент Украины отметил, что после восьми часов мероприятия чувствует себя нормально, сообщило издание "Украинские новости"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС