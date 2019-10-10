МИД РФ проясняет обстоятельства убийства тремя россиянками надзирателя тюрьмы в Пакистане

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Российские дипломаты выясняют обстоятельства убийства надзирателя женской тюрьмы в пакистанском городе Карачи тремя содержавшимися там под стражей россиянками. Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении МИД РФ.

"8 октября три российские гражданки, содержащиеся под стражей в центральной тюрьме "Гаддани" (провинция Белуджистан, Пакистан), совершили убийство пакистанской надзирательницы. Против них возбуждено уголовное дело по обвинению в преднамеренном убийстве. Генеральное консульство РФ в городе Карачи проясняет обстоятельства произошедшего", - информировали в дипведомстве.

Как указали в МИД РФ, россиянки были задержаны пакистанскими правоохранительными органами в октябре 2018 года в пакистанском городе Кветта за незаконное пересечение ирано-пакистанской границы и вместе с находящимися с ними восемью несовершеннолетними детьми ожидали депортации в Россию. "По имеющимся сведениям, они являются фанатичными приверженцами идеологии запрещенной в нашей стране террористической организации "Исламское государство" (ИГ) и пытались проникнуть с территории Пакистана в Афганистан с целью присоединения к так называемому отделению ИГ "Вилайат Хорасан", - сообщили в министерстве.