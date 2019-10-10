Заксобрание Карелии направило дополнительно 233 млн рублей на здравоохранение региона

ПЕТРОЗАВОДСК, 10 октября. /ТАСС/. Дополнительные 233 млн рублей получат учреждения здравоохранения Карелии после внесения поправок в республиканский бюджет на 2019 и плановые 2020 и 2021 года, такое решение принято в четверг на заседании Законодательного собрания региона. Об этом журналистам сообщил председатель карельского парламента Элиссан Шандалович.

"Сегодня мы выделили дополнительные средства на сферу здравоохранения в размере 233 млн рублей", - сказал Шандалович.

Средства пойдут на обновление медтехники, а также на модернизацию и расширение возможностей медицинских организаций. Так, 18 млн рублей направят на создание единой региональной диспетчерской скорой помощи. Детская республиканская больница Карелии (ДРБ) получит 16,5 млн рублей на создание урологических операционной и предопереационной, ремонт ждет эндоскопическое и педиатрическое отделения. Еще 26 млн рублей пойдут на лечение и диагностику ВИЧ-инфекции, онкологии, сахарного диабета. Дополнительно выделены средства для обеспечения препаратами крови лечебных учреждений республики и закупку 47 цифровых электрокардиографов для карет скорой помощи.

"Цифровой кардиограф позволяет передать данные, например, в республиканский сосудистый центр, и пока фельдшер с пациентом едет, его уже консультирует доктор на основании расшифровки кардиограммы. Это скорость принятия решений, спасение пациентов и выживаемость", - отметил вице-премьер Карелии по социальным вопросам и здравоохранению Игорь Корсаков.

Из бюджета республики также оплатят работу санавиации до конца года. По информации Минздрава Карелии, с апреля 2019 года полеты выполнялись за счет федеральных средств, которые израсходовали еще в конце лета. По нормативу за год в республике должны была совершить 69 вылетов и перевезти не менее 100 пациентов. Этот показатель регион выполнил уже к августу, потратив 31 млн рублей из регионального бюджета и 53 млн рублей из федерального. Чтобы обеспечить работу санавиации до конца года, в региональном бюджете предусмотрели дополнительно 10 млн рублей.

Дефицит финансирования

Несмотря на поддержку из регионального бюджета, руководство Карелии заявило о снижении федерального финансирования здравоохранения региона в связи с новой методикой распределения средств фонда обязательного медицинского страхования (ОМС), из которого, в том числе, формируется зарплата медицинских работников.

По оценкам республиканских властей, Карелия недополучила порядка 580 млн рублей в этом году. По словам вице-премьера Карелии, министр здравоохранения республики Михаил Охлопков уже поставил вопрос об увеличении субвенций из федеральной казны в Совете Федераций.

"На той неделе министр здравоохранения выступал в Совете Федерации, по ряду позиций ОМС его поддержал. Сегодня ведется работа, чтобы эти денежные средства привлечь в республику", - сказал журналистам Корсаков.