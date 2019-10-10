ВЛАДИКАВКАЗ, 10 октября. /ТАСС/. Региональный ресурсный центр по работе с одаренными детьми открылся во Владикавказе, сообщила в четверг пресс-служба министерства образования и науки республики.

"Открытие ресурсного центра - это новый импульс к тому, чтобы система допобразования вышла на новый качественный уровень. Сейчас происходят важные изменения: переход на систему персонифицированного финансирования допобразования, развитие сетевого взаимодействия, поэтому я желаю нам всем удачи и верю, что все получится", - цитирует пресс-служба заместителя министра образования и науки республики Ирму Дзанкисову.

Центр будет работать по дополнительным общеобразовательным и профессиональным программам; работать с талантливыми детьми, осуществлять функции регионального модельного центра дополнительного образования детей.

Учиться в ресурсном центре смогут дети в возрасте от 5 до 18 лет. Аудитории учреждения оборудованы современной техникой и нацелены на решение основной задачи центра - формирование и распространение моделей сетевого взаимодействия при реализации образовательных программ и системы дистанционного обучения.

У центра будет два основных направления: подготовка к олимпиадам по гуманитарному профилю и исследовательская и проектная деятельность.