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Глава ФМБА: доработанная транспортная инфраструктура сделает спорт доступным инвалидам

Владимир Уйба отметил, что в небольших городах одного-двух автобусов для этого будет достаточно

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 октября. /ТАСС/. Необходимо создать определенную транспортную инфраструктуру в городах России для того, чтобы занятия спортом стали доступными для всех категорий граждан, в том числе для инвалидов. Такое мнение высказал глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Владимир Уйба на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта.

"Проблема массового вовлечения в спорт инвалидов немножко иная, чем существует для обычного человека. Даже в небольших городах они рассеяны, и выйти и заняться тем спортом, которым занимаются обычные люди, у них не всегда получается. Поэтому проблема занятия массовым спортом инвалидов - это прежде всего проблема, на мой взгляд, создания транспортной инфраструктуры для того, чтоб им было сподручно и удобно выйти, воспользоваться той инфраструктурой и приехать в то место, иногда не очень близкое", - сказал он.

Уйба отметил, что в небольших городах одного-двух автобусов для этого будет достаточно. По его словам, в крупных городах, таких как Нижний Новгород и Москва, эту проблему решить легко. "Если мы это наладим, то мы обеспечим создание равных возможностей граждан для занятия спортом", - добавил он.

Кроме того, в ходе заседания Уйба выступил с предложением поручить ФМБА разработать стандарты медико-биологического сопровождения всех возрастных категорий с учетом мультидисциплинарности разных видов спорта. Президент РФ Владимир Путин на предложение ответил утвердительно. "Можно", - сказал он.

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Россия
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