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Северный Кавказ

В Северной Осетии к концу 2020 года будет оцифрован архивный фонд управления ЗАГС

К концу 2020 году будут еще переведены более 168 тыс. записей актов гражданского состояния

ВЛАДИКАВКАЗ, 10 октября. /ТАСС/. Архивный фонд управления ЗАГС в Северной Осетии будет полностью оцифрован к концу 2020 года. Об этом стало известно на заседании координационного совета при главном управлении Министерства юстиции РФ под председательством заместителя министра юстиции РФ Али Алханова, сообщила в четверг пресс-служба главы и правительства региона.

"Архивный фонд записей актов гражданского состояния, подлежащих переводу в электронную форму, по управлению ЗАГС РСО-Алания составляет 1 976 478. К концу 2019 года общее количество переведенных в электронную форму записей актов гражданского состояния составит 1 808 411, и к концу 2020 году будут еще переведены 168 067 записей актов гражданского состояния", - говорится в сообщении.

Для проведения работ по переводу в электронную форму книг государственной регистрации актов гражданского состояния в штатные расписания органов ЗАГС введены дополнительные единицы сотрудников, обеспечивающих деятельность по техническому и программному обеспечению данного процесса.

"Отрадно, что подразделения ЗАГСа РФ взяли курс на использование современных информационных технологий, и наша республика также методично осваивает эту новацию. Проводимые мероприятия позволяют восстановить исторические документы и обеспечить к ним доступ граждан, независимо от места их проживания, что является серьезным преимуществом, которое экономит время", - цитирует пресс-служба главу республики Вячеслава Битарова.

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОСеверная Осетия
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