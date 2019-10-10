Главврач ярославской больницы опроверг информацию о холоде и антисанитарии в учреждении

ЯРОСЛАВЛЬ, 10 октября. /ТАСС/. Главный врач больницы № 9 Ярославля Станислав Белокуров опроверг информацию, появившуюся в соцсетях от пациентов, о якобы отсутствии отопления в палатах хирургического отделения, а также об антисанитарии и ветхом постельном белье.

"Отопление в медицинской организации в соответствии с постановлением мэрии Ярославля включено 24 сентября. 9 октября в связи с плановыми работами Ярославских энергетических сетей по замене трубопровода в медицинской организации были отключены системы ГВС и отопления на срок, не превышающий шесть часов. По окончании работ были возобновлены подача горячей воды, отопления. Проводятся плановые дезинсекционные мероприятия", - сообщил он журналистам в четверг.

По словам главврача, обработка помещений больницы от насекомых проводилась 5 октября. Следующая дезинсекционная обработка запланирована на 12 октября.

Он также сообщил, что постельное белье в палатах регулярно обновляется, сдается на обработку в специализированную организацию. "Использование грязного, рваного белья в медицинской организации не допускается. Матрасы обновляются по мере необходимости", - сказал Белокуров.