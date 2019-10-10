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Рейс Москва - Бургас, вынужденно севший в Ростове, вылетел в пункт назначения

Причиной внеплановой посадки стал пистолет в ручной клади пассажира

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 октября. /ТАСС/. Самолет "Аэрофлота", следующий по маршруту Москва - Бургас, который совершил вынужденную посадку в ростовском аэропорту Платов из-за пистолета в ручной клади пассажира, вылетел в Болгарию, сообщили ТАСС в аэропорту.

"Вылетел", - рассказал собеседник агентства.

Ранее стало известно, что самолет, выполнявший рейс SU2156 из Шереметьево в Бургас, совершил вынужденную посадку в ростовском аэропорту Платов после того, как пассажир во время полета обнаружил в своей ручной клади травматический пистолет, который не был сдан в багаж. Как сообщили ТАСС в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу, пассажира не стали снимать с рейса, в отношении него составлен протокол об административном правонарушении.

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РоссияРостовская область
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