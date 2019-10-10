Кузнецова запустила акцию, призванную популяризировать помощь детям

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова проводит акцию "Команда защиты детства", приуроченную к 10-летию института детских омбудсменов. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Кузнецовой.

"В честь своего 10-летия институт уполномоченных по правам ребенка запускает акцию #КомандаЗащитыДетства. Ее главная задача - объединить людей вокруг добрых дел, направленных на защиту детства, и сделать так, чтобы этих добрых дел становилось еще больше", - пояснили в пресс-службе.

Участником акции может стать любой желающий, вне зависимости от возраста или профессии. Для этого необходимо рассказать о своем добром деле или об участии в проекте, направленном на защиту прав несовершеннолетних, и разместить информацию в социальных сетях с хэштегами #КомандаЗащитыДетства и #ЗащитаДетства. Акция продлится до 1 декабря, по ее итогам генератором случайных чисел будут выбраны участники, которые получат подарки от института уполномоченных по правам ребенка.

"Мы хотим показать каждого из вас, кто не проходит мимо детской беды, кто учит детей добру и милосердию, кто ремонтирует детские площадки, кто ухаживает за больными детьми в больницах и хосписах, кто помогает словом или делом. Вместе мы #КомандаЗащитыДетства", - цитирует пресс-служба обращение Кузнецовой.