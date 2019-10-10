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Закон о языке на Украине

Зеленский пообещал выяснить, почему на Украине через год исчезнут русскоязычные школы

При этом глава Украины отметил, что "вопросы языка и образования всегда качают общество"

КИЕВ, 10 октября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский в ходе так называемого пресс-марафона в Киеве не смог дать ответа на вопрос о переводе всех русскоязычных школ на украинский язык с 1 сентября 2020 года.

Один из журналистов спросил главу государства по поводу соответствующего заявления министра образования Украины.

"Я не знаю, что имела ввиду министр. Она со мной не советовалась. Вопросы языка и образования всегда качают общество. Мне интересно выяснить этот вопрос", - сказал Зеленский.

4 октября министр образования и науки Украины Анна Новосад заявила, что "русскоязычные школы на Украине еще есть, однако с сентября 2020 года они переходят на украинский язык обучения". При этом, по ее словам, "школы языков меньшинств, принадлежащих к языкам Европейского Союза, перейдут на украинский язык с сентября 2023 года".

Позднее на это заявление отреагировал МИД РФ. В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что власти Украины продолжают взятый ранее курс на тотальную украинизацию страны. "Вынуждены с сожалением констатировать, что официальный Киев продолжает взятый предыдущей властью курс на тотальную и насильственную украинизацию страны. Более того, русский язык по-прежнему подвергается двойной дискриминации, поскольку для школ с обучением на языках нацменьшинств, которые относятся к языкам Европейского союза, переход на украинский язык откладывается до 2023 года", - говорится в сообщении дипведомства.

Закон о языке

15 мая, за пять дней до истечения полномочий, пятый президент Украины Петр Порошенко подписал закон о языке. Документ, за исключением отдельных его положений, вступил в силу спустя два месяца. Закон предусматривает, что граждане страны обязаны использовать украинский язык во всех сферах жизни. Следить за исполнением закона будут "языковые инспекторы". Они смогут присутствовать на заседаниях в любых госорганах, требовать документы у общественных организаций и политических партий, а также назначать размеры штрафов.

Действие закона не распространяется лишь на сферу частного общения и религиозные обряды. Попытки введения в стране официального многоязычия признаются "действиями, направленными на насильственное изменение или свержение конституционного строя". Одновременно вводится понятие "публичное унижение украинского языка".

Теги
УкраинаЗакон о языке на Украине
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