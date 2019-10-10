Предварительное слушание иска Дерипаски к зарубежным СМИ пройдет в Краснодаре

КРАСНОДАР, 11 октября. /ТАСС/. Арбитражный суд Краснодарского края в пятницу, 11 октября, проведет предварительное заседание по иску бизнесмена Олега Дерипаски о защите деловой репутации, поданному к британским изданиям The Telegraph и The Times, а также к американскому еженедельнику The Nation, говорится в картотеке суда.

"Заседание в 11:00 мск", - говорится в картотеке суда. Адвокат истца Алексей Мельников уточнил ТАСС, что это будет предварительное заседание по делу, в ходе которого суд определит порядок ведения процесса и назначит дату начала рассмотрения иска по существу.

Дерипаска подал иск к изданиям The Nation (США), The Telegraph (Великобритания) и The Times (Великобритания) в Арбитражный суд Краснодарского края в связи с тем, что опубликованные в этих изданиях материалы стали поводом для введения против него персональных санкций в 2018 году. Представители Дерипаски пояснили ТАСС, что иск относится к категории защиты деловой репутации, моральная компенсация не заявлена. Суд на Кубани принял иск в производство.

Все судебные документы были переведены представителями Дерипаски на английский язык для того, чтобы предоставить ответчикам в открытом судебном процессе возможность предъявить доказательства достоверности опубликованной информации. Извещение ответчиков о дне рассмотрения спора судом было возложено на истца, представители Дерипаски направили ответчикам необходимые уведомления в установленный судом срок. Адвокат Дерипаски также уточнил, что его доверитель не намерен ходатайствовать о рассмотрении иска в закрытом режиме.

В марте 2019 года Дерипаска подал иск к Минфину США в федеральный суд Вашингтона, намереваясь оспорить и отменить наложенные на него персональные санкции. В качестве обоснования санкций Минфин ссылался на публикации зарубежных изданий The Nation, The Telegraph и The Times более чем десятилетней давности. В статьях якобы излагались заявления конкурентов Дерипаски, а также иные сведения, не соответствующие действительности. В иске отмечается, что из-за санкций состояние бизнесмена снизилось более чем на $7,5 млрд.

В апреле 2018 года США ввели персональные санкции против Дерипаски и подконтрольных ему компаний, включая "Русал", "Базовый элемент", En+, "Русские машины", "Евросибэнерго" и "Группу ГАЗ". В январе 2019 года санкции с "Русала", En+ и "Евросибэнерго" были сняты, но это стоило Дерипаске контроля в предприятиях: в частности, его доля в холдинге En+ снизилась с 70% до 44,95%, в "Русале" он продолжил владеть напрямую лишь 0,01% акций, по которым не имеет права получать дивиденды. Сам предприниматель остался в санкционном списке.