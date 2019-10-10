Медведев поздравил сборную России по футболу с победой над Шотландией

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил сборную России по футболу с победой над командой Шотландии в отборочном матче турнира чемпионата Европы 2020 года. Соответствующую запись Медведев разместил в пятницу в Twitter.

"Россия - Шотландия 4:0. Молодцы!" - говорится в сообщении.

Вечером в четверг сборная России в "Лужниках" со счетом 4:0 переиграла команду Шотландии. Первый тайм завершился со счетом 0:0.

В турнирной таблице группы I после семи туров россияне занимают второе место, набрав 18 очков. Бельгийцы набрали 21 очко и гарантировали себе выход в финальную стадию турнира. На третьем месте идет команда Кипра (10), на четвертом - сборная Казахстана (7), на пятом - команда Шотландии (6), на шестом - сборная Сан-Марино (0). В следующем матче, который состоится в воскресенье, сборная России на выезде сыграет с командой Кипра, для выхода на Евро подопечным Станислава Черчесова достаточно не проиграть.