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"Известия": в МВД разрабатывают механизм для проверок водителей такси и каршеринга

Сроки появления нового сервиса пока неизвестны

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. МВД России прорабатывает создание сервиса для выявления в онлайн-режиме лишенных прав водителей. Об этом в пятницу сообщает газета "Известия" со ссылкой на пресс-центр ведомства.

По данным издания, механизмом смогут воспользоваться агрегаторы такси и сервисы каршеринга. Уточняется, что такие проверки могут стать массовыми и обязательными.

В МВД отметили, что техническое решение для проведения автоматизированных проверок большого количества водительских удостоверений на регулярной основе пока не создано. Сроки появления такого сервиса также неизвестны, уточняет газета.

В настоящее время на сайте Госавтоинспекции можно в онлайн-режиме выгрузить сведения о выдаче конкретного водительского удостоверения по его номеру.

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