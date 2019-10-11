В Совфеде рассказали, кто будет ограничивать доступ к запрещенной информации мессенджеров

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Законопроект, предлагающий блокировать пользователей мессенджеров и электронной почты за распространение запрещенной в РФ информации, предполагает, что ограничивать рассылку данной информации будет сам владелец ресурса. Об этом ТАСС сообщила первый зампред комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Людмила Бокова, которая является одним из авторов документа.

"Согласно законопроекту, в течение суток уполномоченный орган (его определит правительство РФ в случае принятия законопроекта - прим. ТАСС) направляет владельцу ресурса уведомление о том, что происходит массовая рассылка запрещенной информации, перечень такой информации мы не расширяем. Владельцы ресурсов в свою очередь должны у себя определить, с какой почты шла эта рассылка, и подтвердить эти факты. Владелец, если подтверждает факты уполномоченного органа, должен ограничить возможность осуществления пользователем сервиса обмена сообщениями, содержащими запрещенную информацию, а также передачи электронных сообщений", - пояснила Бокова.

Она уточнила, что в случае распространения запрещенной информации через Telegram-каналы обращение уполномоченного органа с требованием ограничить рассылку будет направлено владельцу мессенджера, аналогичная процедура будет с владельцами почтовых ресурсов и других мессенджеров. По словам сенатора, ограничение будет касаться лишь запрещенной информации, в частности террористической направленности, то есть полностью почта и телеграм-канал не перестанут работать и смогут дальше рассылать разрешенную информацию. Как технически будет отфильтровываться запрещенная информация от разрешенной, Бокова уточнить затруднилась. При этом она отметила, что в случае многократности рассылки запрещенной информации к владельцам e-mail и мессенджеров в дальнейшем могут быть применены более жесткие санкции, вплоть до блокировки.

Ранее Бокова пояснила, что законопроект касается распространения всей запрещенной в РФ информации, но главным образом направлен против рассылок сообщений о ложном минировании.

Тайна переписки

В беседе с корреспондентом ТАСС Бокова заверила, что законопроект не предполагает доступ к закрытым сообщениям пользователей и нарушение тайны переписки.

"Вопрос не в том, что оператор должен отслеживать или читать эти сообщения, здесь речь не идет об этом. При получении такого сообщения каждый человек вправе обратиться в уполномоченный орган и подтвердить, что ему пришла запрещенная информация. Здесь ни о каком прочтении контента, закрытых сообщений не идет речь, только если кто-то добровольно раскрыл эту информацию", - подчеркнула сенатор.

Бокова затруднилась ответить, будет ли уполномоченный орган игнорировать возможную рассылку запрещенной информации телеграм-каналами, учитывая, что с апреля 2018 года операторы связи приступили к блокировке мессенджера.

"Когда будет применение законодательства, тогда будет понятно. Я считаю, что здесь мы пока можем сосредоточиться на тексте того законопроекта, который внесен", - сказала Бокова.

Сенатор также отметила, что авторы законопроекта не разделяют между собой мессенджеры и почту, так как документ касается всех электронных сообщений и к ним будут применяться единые правила.

Штрафы за отказ от блокировки

Штраф для владельцев мессенджеров и сервисов электронной почты за отказ блокировать пользователей за распространение запрещенной в РФ информации может составить до 1 млн рублей.

Действующая редакция предлагаемой к корректировке статьи Кодекса РФ об административных правонарушениях предусматривает наказание за "неисполнение организатором сервиса обмена мгновенными сообщениями установленных законодательством РФ об информации, информационных технологиях и о защите информации обязанностей". В частности, прописаны штрафы для граждан от 3 тыс. до 5 тыс. рублей, для должностных лиц - от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, для юридических лиц - от 800 тыс. до 1 млн рублей.

Внесенными поправками предлагается исключить слово "мгновенными", что позволяет распространить возможные санкции на сервисы электронной почты.