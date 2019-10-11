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В США подали судебный иск с целью сохранения фресок Арнаутова

Речь идет о 13 фресках, созданных художником в 1936 году на стенах в помещениях школы, названной в честь Джорджа Вашингтона

НЬЮ-ЙОРК, 11 октября. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Судебный иск подан в Сан-Франциско (штат Калифорния) с требованием не закрывать для публичного обозрения фрески художника Виктора Арнаутова (1896-1979) в одной из школ города. Об этом сообщил в четверг ТАСС официальный представитель ассоциации выпускников данного учебного заведения, которая выступила в роли истца.

Речь идет о 13 фресках, созданных Арнаутовым в 1936 году на стенах в помещениях школы, названной в честь первого президента США Джорджа Вашингтона (1732-1799). На рисунках запечатлены некоторые моменты из жизни этого американского лидера. На ряде фресок художник изобразил Вашингтона вместе с принадлежавшими ему темнокожими рабами, на одной - рядом с убитым индейцем.

Комитет по вопросам образования Сан-Франциско в июне счел, что рисунки Арнаутова, родившегося в Российской империи и в течение многих десятилетий жившего в США, оскорбляют чувства афроамериканцев и индейцев. Было решено, что работы художника более не должны находиться на публичном обозрении. Планировалось, что все 13 фресок закрасят. В августе данное решение было под давлением общественности пересмотрено, члены комитета согласились, что фрески следует не полностью уничтожать, а лишь каким-то образом прикрыть.

Ассоциация выпускников школы, объединяющая более 6 тыс. человек, выступает против этих планов. Она подчеркивает, что рисунки нельзя закрывать для публики, поскольку они представляют важность с точки зрения искусства и истории.

"Для сохранения фресок "Жизнь Вашингтона" Виктора Арнаутова мы действуем по всем доступным для нас направлениям: юридическим и политическим и другим", - сообщил ТАСС вице-президент ассоциации выпускников Лопе Яп. Как он отметил, "иск был подан на прошлой неделе на основании Закона о сохранении окружающей среды Калифорнии". Он защищает, в частности, и культурное наследие. "Мы вполне уверены, что в конечном счете добьемся успеха в деле сохранения фресок", - подчеркнул Яп.

Аргументы в защиту фресок

Иск подан ассоциацией выпускников в Высший суд округа Сан-Франциско. В документе подчеркивается, что фрески нельзя ни уничтожать, ни закрывать для публичного обозрения. Истцы указывают на то, что, решая судьбу работ Арнаутова, комитет не учел в достаточной мере Закон о сохранении окружающей среды Калифорнии, принятый в 1970 году.

Как следует из иска, комитет принял данные нормы во внимание, когда решал, каким именно методом скрыть фрески от общественности. В ассоциации выпускников подчеркивают, что законодательство следует учитывать при решении другого вопроса - о том, допустимо или нет вообще принимать какие-либо меры в отношении работ Арнаутова, являющиеся культурным наследием. Истцы также настаивают на том, что суд должен обеспечить неприкосновенность фресок на время рассмотрения дела.

Яп сообщил, что в помещениях, где находятся фрески, в настоящее время идут рассчитанные еще примерно на два с половиной года работы с целью подготовить здание к возможным землетрясениям. Как пояснил представитель ассоциации, в течение этого времени изображениям ничего не грозит. "А теперь подача иска - это дополнительная причина, по которой фрески следует охранять", - добавил он.

Заслуженный профессор Университета штата Калифорния в Сан-Франциско Роберт Черни, являющийся автором биографии Арнаутова, в июле сообщил ТАСС, что выступает против уничтожения фресок. "Фрески важны, поскольку являются выразительными произведениями искусства, в свете того, с какой целью Арнаутов создал их, а также учитывая исторический контекст, в котором они были созданы", - констатировал он. "Арнаутов называл себя социальным реалистом и настаивал на том, что художник должен быть критиком общества", - отмечал исследователь.

Арнаутов родился в 1896 году в Таврической губернии и уехал за границу после Гражданской войны. Он жил в Китае, а затем переехал в США. Художник выполнял заказы по росписи зданий, в том числе школы имени Джорджа Вашингтона. В 1960-е годы он переехал в СССР. Скончался в 1979 году в Ленинграде.

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США
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