В Хабаровском крае подтопленными остаются 33 населенных пункта

ХАБАРОВСК, 11 октября. /ТАСС/. Уровни Амура опустились ниже неблагоприятных отметок в трех районах Хабаровского края, подтопленными остаются еще 33 населенных пункта. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

"В зоне паводка остаются 33 населенных пункта. Из них в поселке Хорпинском города Комсомольска-на-Амуре вода еще не сошла с территории 21 жилого дома. Кроме того, в 19 населенных пунктах вода сохраняется на 199 приусадебных участках и 29 участках межпоселковых и внутрипоселковых автодорог. Также в зоне подтопления находятся 71 земельный участок и шесть дач", - говорится в распространенном релизе.

От воды за сутки освободились четыре населенных пункта. В поселке Хорпинский Комсомольска-на-Амуре вода ушла из десяти построек. Также уменьшилось число подтопленных приусадебных участков в поселениях - на 20 за сутки, участков межпоселковых и внутрипоселковых автодорог - 11 за сутки, земельных участков - 41 за сутки. В Хабаровске подтопленных территорий больше нет.

Уровни воды в Амуре опустились ниже отметок опасного явления в Нанайском, Комсомольском и Ульчском районах. На утро 11 октября, уровень у Комсомольска-на-Амуре составил 532 см, снизившись на 16 см за сутки при отметке опасного явления 650 см, у Хабаровска - 259 см, упав на 19 см за сутки, при отметке опасного явления 600 см, у Николаевска-на-Амуре - 227 см, упав на 10 см за сутки. Опасной для Николаевска-на-Амуре отметкой считается 350 см.

На территории региона продолжают действовать два пункта временного размещения людей. Оба находятся в Комсомольске-на-Амуре, который сильнее других пострадал от воды. В них проживают 36 человек, десять из них дети. В городах и поселках идут восстановительные работы.

Сложная гидрологическая ситуация в Хабаровском крае из-за высокого уровня Амура, разлива малых рек, подъема грунтовых вод сохраняется с конца июля. Всего за время паводка было подтоплено около 1 тыс. домов.