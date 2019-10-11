Адвокаты экс-короля Малайзии назвали фальшивой интервью его бывшей супруги

СИНГАПУР, 11 октября. /ТАСС/. Адвокаты экс-короля Малайзии султана штата Келантан Мухаммада V назвали фальшивой информацию, которую рассказала в интервью британским СМИ бывшая супруга монарха Оксана Воеводина. Об этом сообщает в пятницу газета The Straits Times со ссылкой на сингапурскую юридическую компанию Eversheds Harry Elias, представляющую интересы Мухаммада V.

"Статья издания Daily Mail является ложной, содержащиеся там сведения фальшивые", - заявил адвокат Ко Тьен Хуа. По его словам, "информация, опровергающая интервью Воеводиной, была направлена в адрес газеты". "От имени султана мы также потребовали уважать и не вмешиваться в частую жизнь", - сказал юрист, подтвердивший также, что их брак был расторгнут в Сингапуре 22 июня.

"Мисс Москва -2015", которая в ноябре прошлого года вышла замуж за Мухаммада V, находившегося на тот момент на престоле, рассказала британским журналистам, что ей пришлось продать за $245 тыс. обручальное кольцо, чтобы самостоятельно оплатить пребывание и тяжелые роды в одной из больниц Швейцарии. Однако, как заявил адвокат, компания от имени их клиента предложила Воеводиной "значительную сумму денег, которая позволяет не только полностью покрыть все медицинские расходы, но также обеспечивает продолжительное проживание". Кроме того, Ко Тьен Хуа опроверг, что султан отказывался финансово помогать своей супруге во время брака. "Ей был подарен автомобиль Porsche Cayenne, драгоценности Сartier", - сказал он. Воеводина также в интервью Daily Mail рассказала, что Мухаммад V потратил в 2017 году несколько миллионов долларов, чтобы отметить ее 25-летие на испанском острове Ибица.

Уроженка Ростова-на-Дону Воеводина перед свадьбой приняла ислам и получила новое имя - Риана Оксана Петра. Мухаммад V под давлением двора в январе этого года отрекся от престола. В сентября официальный представитель султана Ник Шафриман заявил, что экс-король сожалеет о свадьбе с Воеводиной, которая после развода активно и откровенно стала рассказывать о бывшем супруге в Instagram.