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Штормовое предупреждение объявили на севере Сахалина

На территории Охинского и Ногликского районов в субботу ожидается ветер со скоростью до 20 м/с

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 11 октября. /ТАСС/. Сахалинские спасатели объявили на 12 октября экстренное предупреждение на территории двух северных районов острова в связи с прогнозируемым циклоном. Об этом в пятницу сообщили журналистам в пресс-службе главного управления МЧС России по Сахалинской области.

"В администрации и во взаимодействующие структуры направлено экстренное предупреждение и рекомендации по реагированию. Силы и средства, предназначенные для ликвидации возможных последствий ухудшения погодных условий, готовы к реагированию", - говорится в распространенном сообщении.

По информации сахалинских синоптиков, 12 октября на территории Охинского и Ногликского районов прогнозируется ветер со скоростью до 20 м/с. Спасатели рекомендуют местным жителям не покидать пределы населенных пунктов.

Сейчас на территории Сахалина преимущественно солнечная безветренная погода, осадков нет. Температура воздуха в Южно-Сахалинске составляет плюс 19 градусов.

Теги
РоссияСахалинская область
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