Медведев переназначил Пиотровского гендиректором Эрмитажа

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о переназначении Михаила Пиотровского генеральным директором Государственного Эрмитажа, сообщает пресс-служба правительства РФ.

"Назначить Пиотровского Михаила Борисовича генеральным директором федерального государственного бюджетного учреждения культуры "Государственный Эрмитаж" на срок три года, освободив его от занимаемой должности", - говорится в тексте документа.

Пиотровский работает в Эрмитаже с 1991 года, когда был приглашен в этот музей на должность заместителя директора по научной работе. В июле 1992 года назначен директором (затем - гендиректором) Государственного Эрмитажа.

В очередной раз переназначен на этот пост в феврале 2016 года - тогда Минкультуры РФ сообщало, что Пиотровский останется во главе Эрмитажа до 2020 года, ведомство перезаключило с ним контракт сроком на 4 года.