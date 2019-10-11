Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Медведев переназначил Пиотровского гендиректором Эрмитажа

Он работает в музее с 1991 года

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о переназначении Михаила Пиотровского генеральным директором Государственного Эрмитажа, сообщает пресс-служба правительства РФ.

"Назначить Пиотровского Михаила Борисовича генеральным директором федерального государственного бюджетного учреждения культуры "Государственный Эрмитаж" на срок три года, освободив его от занимаемой должности", - говорится в тексте документа.

Пиотровский работает в Эрмитаже с 1991 года, когда был приглашен в этот музей на должность заместителя директора по научной работе. В июле 1992 года назначен директором (затем - гендиректором) Государственного Эрмитажа.

В очередной раз переназначен на этот пост в феврале 2016 года - тогда Минкультуры РФ сообщало, что Пиотровский останется во главе Эрмитажа до 2020 года, ведомство перезаключило с ним контракт сроком на 4 года.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичПиотровский, Михаил Борисович
Реклама на ТАСС
На Камчатке устранили последствия циклона
В Усть-Камчатском районе края сильный ветер поломал деревья, автобусные остановки, повредил крыши, линии электропередачи и связи
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС