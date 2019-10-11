Медведев утвердил врио директора "Артека" Федоренко на должность руководителя центра

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил временно исполняющего обязанности руководителя Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения "Международный детский центр Артек" Константина Федоренко директором этого центра. Сообщение об этом размещено на сайте правительства.

"Назначить Федоренко Константина Альбертовича директором федерального государственного бюджетного образовательного учреждения "Международный детский центр "Артек" сроком на 5 лет", - говорится в распоряжении премьер-министра.

В феврале этого года прежний директор "Артека" Алексей Каспржак, возглавлявший центр с 2014 года, был освобожден от должности по его просьбе. С тех пор обязанности главы центра исполнял Федоренко.

Основанный в 1925 году "Артек" во времена СССР был самым знаменитым пионерским лагерем в стране, но после развала Советского Союза детский центр испытывал серьезные трудности, в частности, недофинансирование. После воссоединения Крыма с Россией в 2014 году "Артек" был переведен на баланс Республики Крым, а затем стал федеральной собственностью.

12 марта 2015 года правительство РФ утвердило программу развития детского центра до 2020 года, предусмотрен капитальный ремонт объектов, реконструкция и строительство лагерей и объектов инфраструктуры. Кроме того, финансирование комплекса предусматривает федеральная целевая программа развития Крыма.

Сейчас "Артек" - это комплекс из девяти детских лагерей (более 300 зданий и сооружений). Международный детский центр занимает площадь свыше 200 га, а его береговая линия протянулась на 7 км.