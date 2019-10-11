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Памятник Сталину установили в поселке в Хабаровском крае

Это второй в регионе монумент, воздвигнутый в честь советского вождя

ХАБАРОВСК, 11 октября. /ТАСС/. Житель Хабаровского края установил возле своего дома в селе Сосновка памятник Иосифу Сталину, сообщили ТАСС в хабаровском краевом отделении КПРФ.

"Это частная инициатива. Памятник Сталину член КПРФ Георгий Абиев установил рядом с домом в поселке Сосновка Хабаровского района на собственные средства", - сказал секретарь бюро крайкома КПРФ Максим Кукушкин.

На торжественном открытии монумента присутствовало руководство крайкома и другие представители партии. Трехметровая статуя состоит из постамента цилиндрической формы и бюста.

В хабаровском краевом отделении общественного движения "Мемориал" (движение за сохранение памяти о жертвах политических репрессий) установку памятника Сталину посчитали нецелесообразной.

"Мнение неоднозначное. Сталин поднял страну, вывел ее в космос. При этом в его время столько было уничтожено, репрессировано людей. Это вопрос, стоило ли устанавливать этот памятник. История рассудит", - сказал представитель движения.

По данным общественников, в Хабаровском крае теперь два памятника Сталину - в Сосновке и в Комсомольске-на-Амуре, который был установлен в городе в 2018 году.

Теги
РоссияХабаровский край
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