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С 14 октября на Западном скоростном диаметре в Петербурге включат камеры контроля скорости

Штрафы, собираемые с автолюбителей за превышение скоростного режима, будут поступать в бюджет города

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 октября. /ТАСС/. Камеры контроля скорости и автоматической фиксации ее превышения заработают с 14 октября на первой в России внутригородской скоростной платной магистрали - Западном скоростном диаметре (ЗСД) в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили журналистам в пятницу в управлении ГИБДД по городу и Ленинградской области.

"С 00:00 мск 14 октября 2019 года управление Госавтоинспекции начнет принимать информацию о зафиксированных в автоматическом режиме нарушениях скоростного режима на Западном скоростном диаметре", - говорится в сообщении.

В ГИБДД отметили, что штрафовать начнут за превышение скоростного режима, который на ЗСД составляет для легковых автомобилей 110 км/ч, а для грузовиков и автобусов - 90 км/ ч. Кроме того, на некоторых участках дороги, где также стоят камеры, скорость легковых машин ограничена 90 км/ч. При этом в ведомстве отметили, что камеры не работают по ограничениям скорости, которые вводятся электронными знаками с информацией, также расположенными на магистрали. Собираемые штрафы будут поступать в бюджет Петербурга. 

ЗСД - первая в России внутригородская платная магистраль, которая связывает северные и южные районы Петербурга в обход исторического центра, была открыта в декабре 2016 года. Концессионное соглашение от 2011 года предусматривает, что управлением ЗСД и взиманием платы за проезд в течение 30 лет будет заниматься "Магистраль северной столицы".

Теги
РоссияСанкт-Петербург
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