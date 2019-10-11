Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В России ввели категорию чрезвычайного риска пожарной опасности

К этой категории теперь относятся дома престарелых, детские дома, интернаты, дома инвалидов, в которых проживают более 10 человек, круглосуточные детские лагеря

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Правительство РФ ввело чрезвычайно высокую категорию риска пожарной опасности и отнесло к ней ряд социальных объектов, в том числе дома престарелых, детские дома, детсады. Они будут проверяться ежегодно, говорится в постановлении правительства России, которое опубликовано в пятницу на официальном интернет-портале правовой информации.

"Проведение плановых проверок объектов защиты в зависимости от присвоенной категории риска осуществляется со следующей периодичностью: для категории чрезвычайно высокого риска - один раз в год, высокого риска - один раз в два года, для категории значительного риска - один раз в три года, для категории среднего риска - не чаще чем один раз в пять лет, для категории умеренного риска - не чаще чем один раз в шесть лет. В отношении объектов защиты, отнесенных к категории низкого риска, плановые проверки не проводятся", - говорится в постановлении.

К категории чрезвычайно высокого риска теперь относятся дома престарелых, детские дома, интернаты, дома инвалидов, в которых проживают более 10 человек, круглосуточные детские лагеря.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
В посольстве РФ на Кипре открыли бюст Евгения Примакова
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС