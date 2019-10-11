В России ввели категорию чрезвычайного риска пожарной опасности

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Правительство РФ ввело чрезвычайно высокую категорию риска пожарной опасности и отнесло к ней ряд социальных объектов, в том числе дома престарелых, детские дома, детсады. Они будут проверяться ежегодно, говорится в постановлении правительства России, которое опубликовано в пятницу на официальном интернет-портале правовой информации.

"Проведение плановых проверок объектов защиты в зависимости от присвоенной категории риска осуществляется со следующей периодичностью: для категории чрезвычайно высокого риска - один раз в год, высокого риска - один раз в два года, для категории значительного риска - один раз в три года, для категории среднего риска - не чаще чем один раз в пять лет, для категории умеренного риска - не чаще чем один раз в шесть лет. В отношении объектов защиты, отнесенных к категории низкого риска, плановые проверки не проводятся", - говорится в постановлении.

К категории чрезвычайно высокого риска теперь относятся дома престарелых, детские дома, интернаты, дома инвалидов, в которых проживают более 10 человек, круглосуточные детские лагеря.