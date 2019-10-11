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Более 100 тыс. человек подали заявки для регистрации на олимпиаде "Я - профессионал"

Как сообщили в пресс-службе проекта, больше всего заявок поступает из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ставропольского края
Описание
© Пресс-служба АНО "Россия – страна возможностей"

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Организаторы студенческой олимпиады "Я - профессионал" получили за десять дней более 100 тыс. заявок на участие. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба проекта.

"За первые десять дней регистрации мы получили более 100 тыс. заявок на участие в олимпиаде "Я - профессионал". Зарегистрированные студенты могут уже сейчас начать подготовку к отборочному этапу с помощью демонстрационных заданий на сайте", - заявила руководитель проекта Валерия Касамара, которую цитирует пресс-служба.

Она отметила, что больше всего заявок поступает из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ставропольского края. По данным организаторов, больше всего заявок подано на направления "Лечебное дело и педиатрия", "Математика", "Биология", "Психология", "Программирование и информационные технологии".

Как уточнили в пресс-службе, в этом году количество направлений олимпиады увеличилось с 54 до 68. Регистрация продлится до 18 ноября. Отборочный онлайн-этап олимпиады начнется 22 ноября и завершится в декабре, финал намечен на весну 2020 года.

Студенты, принявшие участие в онлайн-этапе и прошедшие дополнительный отбор, смогут попасть на профильные зимние школы, занятия в которых проведут ведущие преподаватели крупных университетов, отраслевые эксперты, ученые и топ-менеджеры компаний. В этом сезоне планируется организация 18 зимних школ в разных городах страны.

Об олимпиаде

Олимпиада "Я - профессионал" входит в линейку проектов платформы "Россия - страна возможностей". Первая олимпиада прошла в 2017 году, на нее поступило 295 тыс. заявок по 27 направлениям. Дипломантами первой олимпиады стали 2030 человек, они получили денежные премии, льготы при поступлении в магистратуру и аспирантуру ведущих вузов страны, а также возможность пройти стажировку в крупнейших компаниях страны. Вторая олимпиада началась в сентябре 2018 года. Организаторы олимпиады получили более 523 тыс. заявок на участие, дипломантами стали около 3,5 тыс. человек, 106 конкурсантов получили золотые медали.

Платформа "Россия - страна возможностей" была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ. Она объединяет различные образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. АНО "Россия - страна возможностей" была создана в мае 2018 года для развития одноименной платформы.

Теги
Россия
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