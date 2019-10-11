В посольстве России на Кипре открыли бюст Евгения Примакова

НИКОСИЯ, 11 октября. /Корр. ТАСС Максим Рыжков/. Памятный бюст бывшего председателя правительства и главы МИД РФ Евгения Примакова (1929-2015) торжественно открыт в российском посольстве в Никосии.

В церемонии открытия бюста, приуроченной к предстоящему 90-летию со дня рождения Примакова, приняли участие многие известные кипрские политики, в том числе председатель Палаты представителей (однопалатного парламента) Республики Кипр Димитрис Силлурис, экс-президент страны Георгиос Василиу, экс-глава МИД Никос Роландис, лидер кипрского Движения за социал-демократию (ЭДЭК) Маринос Сизопулос и другие.

Открывая церемонию, посол РФ в Республике Кипр Станислав Осадчий поделился с гостями воспоминаниями о своей работе с Примаковым, добавив, что жизнь этого выдающегося государственного деятеля России - является "примером того, как надо правильно работать, жить и строить отношения с коллегами".

А выступившая на торжестве руководитель Россотрудничества Элеонора Митрофанова назвала Примакова "замечательным ученым, журналистом, политическим деятелем и другом". Она напомнила, что известность пришла к нему задолго до того, как он стал занимать высокие государственные посты и даже до того, как Примаков стал директором Института востоковедения Российской академии наук. "Тем, кто соприкасался с внешней политикой, его имя давно было знакомо, потому что он был замечательным журналистом. Его статьями из стран Ближнего Востока, из горячих точек, все буквально зачитывались", - сказала глава Россотрудничества.

Скульптурный портрет политика теперь располагается в фойе дипломатического представительства РФ в столице Кипра. Автором этого бюста стал скульптор Андрей Тыртышников, академик Российской академии художеств. В беседе с корреспондентом ТАСС он пояснил, что работая над портретом политика, просмотрев множество фотографий и видеоматериалов, на которых запечатлен Примаков.

"Меня привлекла одна из фотографий советского периода, где Евгений Максимович еще довольно молод. В ту пору он еще не всегда пользовался очками, и мне удалось рассмотреть его глаза и поймать его взгляд через полузакрытые веки, который для Примакова был весьма характерен", - рассказал автор памятного бюста. По словам Тыртышникова, его работа над бюстом проходила при активном содействии со стороны семьи Евгения Примакова.

Открытие бюста стало уже не первым мероприятием на Кипре, приуроченным к 90-летию со дня рождения российского политика. В сентябре в Российском центре науки и культуры в Никосии прошел вечер памяти Примакова, на котором была представлена фотовыставка о страницах его жизни и был продемонстрирован посвященный ему документальный фильм "Человек из жизни".

О Примакове

Егений Максимович Примаков родился 29 октября 1929 года в Киеве. Вскоре семья переехала в Тбилиси, где прошли его детство и юность. Воспитывался матерью, отец умер, когда ему было всего несколько месяцев.

В 1953 году окончил Московский институт востоковедения, в 1956 году - аспирантуру экономического факультета Московского государственного университета.

Журналистика стала первым этапом трудовой деятельности Евгения Примакова. Начинал в 1956 году корреспондентом, затем занимал должности ответственного редактора, заместителя главного редактора главной редакции Госкомитета по радиовещанию и телевидению при Совете Министров СССР. В течение восьми лет работал обозревателем, заместителем редактора, собкорром газеты "Правда" в арабских странах. Несколько лет жил на Востоке, десятки раз летал туда в командировки, досконально изучил особенности региона.

В 1970 - 1977 гг. занимал должность заместителя директора Института мировой экономики и международных отношений АН СССР, в 1977 - 1985 гг. возглавлял Институт востоковедения АН СССР, с 1985 по 1989 год был директором Института мировой экономики и международных отношений, в 1988-1991 годах являлся академиком-секретарем, членом Президиума АН СССР.

В 1986 году Примаков стал кандидатом в члены ЦК КПСС, позднее членом ЦК КПСС, в 1989 году - кандидатом в члены Политбюро ЦК КПСС.

В конце 80-х годов Евгений Примаков активно занялся политикой. С 1989 по 1990 год являлся народным депутатом СССР, председателем Совета Союза Верховного Совета СССР, председателем Парламентской группы СССР.

В 1991-1996 годах - директор службы Внешней разведки России.

С 1996 по 1998 год занимал пост министра иностранных дел Российской Федерации.

С сентября 1998 года, когда политическая и экономическая ситуация в стране после дефолта была очень сложная, Евгений Примаков возглавлял правительство Российской Федерации в течении восьми месяцев.

В 2000 году Примаков вновь стал депутатом, с 2000 по 2001 год в Госдуме третьего созыва возглавлял фракцию "Отечество - Вся Россия".

С 2001 по 2011 год занимал пост президента Торгово-промышленной палаты Российской Федерации.

Умер 26 июня 2015 года в Москве.