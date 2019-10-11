В "Артеке" считают, что реестр детских лагерей внедрит единый подход к качеству их работы

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 октября. /ТАСС/. Закон о создании в России специальных региональных реестров организаций индивидуальных предпринимателей в сфере отдыха и оздоровления детей позволит улучшить качество работы детских лагерей, считает директор Международного детского центра "Артек" Константин Федоренко. Его слова приводятся в комментарии к IV Всероссийскому форуму организаторов детского отдыха и оздоровления, который в пятницу распространила пресс-служба центра.

В среду закон одобрил Совет Федерации. Предусматривается переходный период до 1 июня 2020 года, после которого организации, не внесенные в реестр, не смогут оказывать услуги по обеспечению детского отдыха. Для включения в реестр им нужно до 1 мая 2020 года предоставить данные, в том числе о проведенных проверках, дате ввода в эксплуатацию зданий, о наличии санитарно-эпидемиологического заключения и лицензий на медицинскую и образовательную деятельность. Основаниями для исключения из реестра станут систематическое нарушение требований законодательства, невыполнение в установленный срок предписаний органов госнадзора, предоставление недостоверных сведений.

"Это вполне логично, ведь контролируется же качество школ и вузов. Наличие такого реестра сильно облегчит жизнь родителям, потому что на него можно будет опираться при выборе лагеря. С точки зрения управления системой, к детским центрам во всех регионах должен применяться единый подход в части качества. Должна быть зафиксирована норма, которая станет "пропуском" к работе с детьми. К примеру, по требованиям Роспотребнадзора в детском питании не должно быть уксуса, майонеза, не должно быть жареных блюд, про свежесть продуктов и говорить не нужно лишний раз - это априори. Выполнение этих норм - уже один из критериев качества", - приводятся в сообщении слова Федоренко.

Федоренко добавил, что критериям качества для попадания в реестр соответствуют не только большие детские центры, такие как "Артек", или оснащенные приборной базой, такие как "Сириус", но и множество языковых, спортивных, туристических лагерей по всей стране. "Нам нужно внедрить высокие отраслевые стандарты, не потеряв многообразия и уникальности лагерей по всей стране", - сказал директор центра.

IV Всероссийский форум организаторов детского отдыха и оздоровления проходит в Крыму 10 и 11 октября. Участие принимают более 1 тыс. делегатов, в числе которых руководители 10 федеральных министерств и ведомств, представители региональных органов исполнительной власти и профессионалы сферы детского отдыха из различных субъектов. На форуме подводят итоги летней оздоровительной кампании.