Первую в Забайкалье школу бизнеса для детей открыли в Чите

ЧИТА, 11 октября. /ТАСС/. "Фабрика предпринимательства - Дети" для обучения школьников основам ведения бизнеса открылась в пятницу в Чите. Это первое подобное учебное заведение в Забайкалье, сообщил на церемонии открытия председатель регионального отделения общественной организации "Опора России" Владимир Забелин.

"До сих пор таких школ в регионе не было. Это очень перспективный проект. И, заметьте, реализовали его сами предприниматели: бизнес-сообщество создало школу, чтобы растить новых предпринимателей", - сказал Забелин.

По словам руководителя проекта Олеси Буяновой, занятия будут проходить в двух возрастных группах: первая рассчитана на детей от восьми до 12 лет, вторая - на школьников 12-16 лет.

"У нас не будет скучных лекций. Принцип нашей школы: 80% - практика, 20% - теория. Воспитанники будут встречаться с успешными предпринимателями и активными людьми, для них организуем мастер-классы, экскурсии на действующие предприятия, чтобы они знакомились с тем, как устроены бизнес-процессы. В них будут воспитывать лидерство, обучать ораторскому мастерству. В результате обучения каждый из них должен будет разработать собственный бизнес-проект, защитить его", - сказала она.

По словам Буяновой, на курсах детей будут учить ставить цели и добиваться их, правильно распределять время, общаться и верно оценивать ситуацию, в том числе в экономике. Занятия в школе уже начались, пока к ним приступили 15 человек, но набор учащихся продолжится до конца октября.

Федеральный образовательный проект "Фабрика предпринимательства - Дети" направлен на формирование у детей и подростков предпринимательских знаний, умений и навыков. Как отметили в региональном отделении организации "Опора России", школа будет содействовать достижению показателей национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", одна из задач которого - популяризация предпринимательства.