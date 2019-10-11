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Северный Кавказ

Фонд "Посети Кавказ" предложил предпринимателям организовать экскурсии для учащихся в СКФО

По словам директора фонда Станислава Аристова, это поможет заинтересовать школьников и студентов в туризме, подтолкнуть их развиваться в этом направлении.

АРХЫЗ /Карачаево-Черкесская Республика/, 11 октября. / ТАСС/. Фонд "Посети Кавказ" призвал социальных предпринимателей организовать выездные уроки для школьников и студентов в туристические места Северного Кавказа и выразил готовность поддержать эту инициативу. Об этом в пятницу заявил директор фонда Станислав Аристов на II Межрегиональном форуме социальных предпринимателей СКФО.

"Социальные предприниматели могут подумать над созданием экскурсионных туристских продуктов для школьников и студентов, направленных на ознакомление с туристическими местами регионов Северного Кавказа. Наш фонд будет готов оказать поддержку, содействие таким инициативам", - сказал он.

Аристов подчеркнул, что, изучая региональную историю и культуру, школьники редко выезжают даже в горы своего родного региона. Уроки на природе будут носить в первую очередь просветительский характер. По его словам, это поможет заинтересовать школьников и студентов в туризме, подтолкнет их развиваться в этом направлении.

Форум проходит 11-12 октября на курорте "Архыз". В нем принимают участие представители органов исполнительной власти и местного самоуправления, центров инноваций социальной сферы республик СКФО, представители федеральных и региональных институтов развития и поддержки малого и среднего бизнеса.

Теги
РоссияСеверный КавказКарачаево-ЧеркесияСКФО
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