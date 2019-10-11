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Сотрудники Шереметьево могли принять за электробритву пистолет в ручной клади пассажира

Мужчина пояснил, что он забыл сдать оружие в багаж

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Сотрудники столичного аэропорта Шереметьево могли принять бесствольный травматический пистолет в ручной клади у пассажира рейса Москва - Бургас за электробритву. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Пассажир, местный коммерсант, летел на отдых с семьей. Сотрудники аэропорта досмотрели пассажира в обычном порядке, однако могли не обратить внимание на бесствольный пистолет "Стражник" из-за того, что он на сканере он похож на электрическую бритву", - сказал собеседник агентства.

По словам источника, пассажира остановили в "чистой зоне" и досмотрели его сумку, откуда изъяли баллончик с пеной для бритья. Источник также уточнил, что пистолет зарегистрирован на мужчину в установленном порядке. Сам пассажир пояснил, что забыл сдать оружие в багаж.

В четверг пассажир рейса из Москвы в Бургас обнаружил в ручной клади травматический пистолет и сообщил бортпроводнику об этом. Капитан самолета принял решение о вынужденной посадке в аэропорту Ростова-на-Дону в целях обеспечения безопасности полета. Как сообщили ТАСС в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу, пассажира не стали снимать с рейса, в отношении него составлен протокол об административном правонарушении.

В свою очередь проверки начали Московское межрегиональное следственное управление на транспорте СК России и транспортная прокуратура. В ходе проверок будет дана оценка действиям сотрудников аэропорта Шереметьево и "Аэрофлота", отвечающих за соблюдение требований при предполетном досмотре пассажиров и багажа. Также внутреннюю проверку проводит "Аэрофлот".

Теги
Россия
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