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Единороссы предложили ввести единую систему электронной записи в первые классы школ

Депутат Госдумы Алена Аршинова напомнила о проблеме многочасовых очередей при записи детей в школу

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Единороссы представят законодательные поправки, регламентирующие введение федеральной информационной системы для записи детей в первые классы школ. Об этом в пятницу сообщила координатор партийного проекта "Новая школа", депутат Госдумы Алена Аршинова.

"Необходимо принять скорейшие шаги для нормализации ситуации по аналогии с электронной записью в дошкольные организации, ввести для общеобразовательных организаций единую федеральную электронную очередь", - приводит слова Аршиновой пресс-служба партии. Соответствующие поправки предлагается рассмотреть на уровне профильного думского комитета 22 октября, уточнила она.

Парламентарий напомнила о проблеме многочасовых очередей при записи детей в школу. "Большинство родителей, чтобы записать ребенка в школу, вынуждены в мороз часами выстаивать в очередях на улице, занимать очередь с позднего вечера, стоять до утра, проводя ежечасные переклички, это сильно раздражает людей, нередко доходит до драк", - пояснила координатор партпроекта.

По ее словам, региональные системы подачи электронных заявлений через портал госуслуг, существующие в ряде субъектов РФ, "не унифицированы и часто дают сбои". "Это также требует создания единой федеральной электронной системы", - заключила Аршинова.

Теги
РоссияАршинова, Алена Игоревна
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